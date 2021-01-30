1/23-1/29國內外焦點：台積赴美設廠啟動

國內

晶圓代工龍頭台積電赴美設廠計畫已獲投審會核准，預計今年於美國亞利桑那州動工興建一座5奈米12吋晶圓廠，2024年開始量產……

多位理事均指出國內已無降息空間，且有兩位理事指央行須關注長期低利率對經濟體韌性及經濟金融發展的影響……

在台股走高、企業信心上揚帶動下，2020年12月景氣全面轉好，亮出代表趨熱的黃紅燈，這是近十年首見的黃紅燈……

房市買氣連續二年熱鬧滾滾，根據央行統計，2019年及2020年房貸餘額分別衝破7兆元及8兆元大關，觀察過去跳升兆元關卡……

期交所再送小資族大禮，2月1日起新增台積電、國巨等6檔高價股小型股票期貨上市交易，讓高價股的期貨價格也可以更親民……

國外

儘管川普政府的買美國貨計畫引發全球關稅大戰，同時與世貿組織（WTO）對峙，但拜登政府決定延續此一計畫……

蘋果上季（去年12月止）營收首度突破1,000億美元，獲利也再創新高，讓分析師更加確信蘋果已啟動超級週期，然而……

外媒透過管道取得三星與亞利桑那州地方官員的往來信件，內容顯示三星預定在美興建的晶片廠主要負責代工製造……

SEMI主席馬諾查25日致信給商務部長被提名人雷蒙多，批評川普政府時期對中國的半導體出口限制政策……

美歐日等主要國家因此掀起搶購疫苗大作戰，歐盟為了取得疫苗，甚至已研議要求藥廠疫苗外銷需辦理出口登記……