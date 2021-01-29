解放購物魂 大江自救撒千萬振興券

為挽救買氣，桃園大江購物中心率先自救，於線上APP撒千萬「解放振興券」，提供42萬粉絲購物金，希望喚回醒農曆年前購物魂，根據大江執行副總何旭魁指出，儘管人潮還是比過去少，但首日（28日）業績回神、達去年同期的96％，隔日周五部分名店已出現三周以來首見排隊人潮。

「我們很好一直都在」是大江粉絲團在部桃事件發生後隨時更新的直播節目，就是要告訴大家，館內安心安全一直都在；而根據統計，事件發生以來包括南、北桃園的百貨、購物中心，甚至熱門的水族館、新光影城商場都受挫，人潮大減五成，各家百貨通路業者天天消毒，還是未能喚回購物人心。

大江購物中心透過線上APP連續八天狂撒購物金，預計送出千萬元購物金回饋APP會員，且自28日至2月9日推出「鈔牛賀歲慶」，除重磅全館指定店櫃消費滿5,000元送400元、化妝品當日單筆消費滿3,000元送300元、聯名卡友消費滿5,000元加送100元等電子現金券回饋好禮外，APP購物金還可直接抵用，購物金從200、360、600至1,200元不等，最高是滿萬元折抵1,200元。

大江購物中心去年下半年起業績幾乎月月兩位數增長，累計全年業績達58億，較前一年57.6億小增0.6％實屬不易，今年目標挑戰60億元。何旭魁強調，儘管1月受部桃事件衝擊，但相信危機一定會過去，緊接著農曆年前的壓歲慶，同步透過線上APP帶動業績回流，仍看好第一季消費力道。

大江企劃部經理楊若琳則表示，為營造商場內的歡樂氣氛，今年邀請曾療癒全球的藝術裝置「黃色小鴨」的台灣製作團隊，聯手將除夕夜年獸化身為愛吃美食的吃貨年獸。至於限量購物金可於不同消費門檻滿額直接現抵，指定店櫃單筆消費滿3,000、5,000、10,000元可分別結帳現抵購物金360、600、1,200元，館內優惠更是三重送， 包括UNIQLO大江店推出獨家優惠消費滿2,000元送200元電子現金券。