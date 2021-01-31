紡織產業明星股：遠東新、力麗、儒鴻

2021年，在新冠疫苗陸續問世，疫情對消費市場衝擊的不確定性可望逐漸減少，全球品牌廠ADIDAS、NIKE等庫存降低、恢復下單動能，國內紡纖廠，無論是上中下游廠，都已嗅到景氣回春的氣息。

近二年來，國內的紡纖廠，經歷了中美貿戰、新冠肺炎疫情、台幣升值，全球紡纖供應鏈南移東南亞，讓國內紡織產業在2020年的營運面臨了不小的挑戰；不過，在國內紡纖廠以優異的機能性產品、功能特殊性及獨特性，仍能被全球服飾廠所採用，也因此，從2020年的下半年，產業景氣已從下游的成衣代工廠回溯到中游、上游的紗、線、布，以及加工絲、尼龍，讓整個供應鏈開始回春。

下游成衣廠、布廠營運逐漸回溫帶動下，加工絲、尼龍產品價格在2020年第四季回升，在下游客戶訂單升溫，加工絲、尼龍廠的稼動率已回升至95％以上、甚至滿載，市場指出，此波急單和訂單增加的出貨動能，可望為加工絲、尼龍廠第一季的營運維持較佳水準。整體來看，市場也樂觀預期，紡纖廠今年的營運一定會比2020年好。

遠東新 營運成長受期待

遠東新（1402）是國內唯一生產從上游純對苯二甲酸（PTA）、固聚酯粒， 中游加工絲（DTY）、聚酯絲、針織布，到下游成衣的紡纖廠。在紡 纖產業景氣從2020年第四季陸續回溫下，去年第四季營運已逐漸恢復年成長動能。在品牌客戶對消費市場漸恢復信心，下單動能轉強，加上油價逐步上漲，也帶動紡纖產品價格上調，整個產業環境景氣往正向發展，2021年營運會比2020年好。

力麗 擴大電子級產品比重

力麗（1444）、力鵬（1447）擴大化纖產品電子化，提升營運成長。隨著紡纖產品加工絲、尼龍產品價格調漲，2020年第四季營運已逐漸改善，朝獲利前進。未來將擴大化纖產品電子化、產線自動化及加速印尼假撚生產工廠擴建進行一條龍生產，來提升營運的成長性。成立電子材料事業部，擴大化纖產品與3C產品的異業合作開發，以提升集團獲利能力。其中，環保源液染色纖維Ecoya，在2019年提供蘋果智慧型揚聲器HomePod最外層使用；並陸續獲Google的家庭智慧音箱二代Nest min i採用，也被SONY音箱使用。2020年，蘋果所新公布的AirPods Max，環保聚酯原抽色紗線Ecoya，也已打進供應鏈。

儒鴻 訂單能見度高

儒鴻（1476）：主要客戶之一的Nike，已上調2021年營收及獲利成長率，隨著Nike業績上修，2021年的訂單可望增加。目前手中確認訂單已達上半年，以2021年訂單來看，Nike集中供應鏈效益持續發酵，預期業績可增15～20％、UA與lululemon業績也有顯著成長，通路商客戶Target與COSTCO，正積極擴產服飾產品，未來成長態勢應可期。為因應2021的訂單成長，正持續擴增產能，2021年第四季量產的印尼，擴廠後可望成長14％。（袁延壽）