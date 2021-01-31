食品產業明星股：大成、卜蜂、德麥

新曆年剛過，將迎接農曆春節消費旺季，2021年受疫情影響，民眾未能出國，年節消費力通通留在國內，肉品雙雄大成、卜蜂可望明顯受惠年菜及餐飲商機；此外，烘焙原料大廠南僑、德麥也在年節送禮加持下，糕餅業者年度銷售大檔到來，可望再挹注成長動能。

業者觀察，今年春節隨著國內防疫升級，預料民眾在家吃團圓飯機率大增，可望帶動相關冷凍調理食品銷售增溫。再者，儘管企業大型尾牙紛紛取消，但轉為小型聚會形式，也可望帶動以往未必能吃到尾牙商機的餐飲業者業績增長，上游肉品大廠也將迎來一波出貨高峰。

整體而言，從基本面、題材亮點及未來展望等因素，大成、卜蜂、德麥最有機會成為亮點股。

大成 食品加工廠投產添成長動能

大成（1210）近年海內外投資動作頻頻，加上宅經濟推升加工食品表現，以及大陸市場回穩，2020年前三季歸屬於母公司稅後淨利22.96億元、年增26.98％，EPS 2.94元，前三季獲利已超越2019全年，創歷史新高。

大成表示，公司在飼料、養殖、電宰、食品加工等一條龍的經營效益不錯，大陸方面也在體質調整後，子公司大成食品（亞洲）前三季稅後淨利年增158.8％，亦是貢獻母公司的關鍵之一。未來將持續加強B2C市場，預期未來加工食品業績跟營收比重可望持續提升，隨著斥資24億的嘉義馬稠後食品加工廠2021年1月投產，可望再挹注消費食品的成長空間。

卜蜂 挑戰獲利再創新高

卜蜂（1215）2020年全年營收221.9億元，創歷史新高紀錄，年增4.8％；前三季歸屬於母公司稅後淨利12.4億元、年增31.9％，EPS 4.63元，不僅高於2019年同期的3.51元，也改寫同期新高。

卜蜂表示，2020年第三季國內豬價不錯、雞價維持高檔，加上疫後加工食品需求暢旺，帶動整體毛利率顯著提升，第三季毛利率達18.29％，比去年同期高出3.92個百分點。法人估，卜蜂全年獲利有機會創新高，加上雲林AI人工智慧自動化飼料廠加入生產，還有新的洗選蛋廠、蛋雞新場計畫，可望再挹注成長動能。

德麥 全年可望首度賺逾1.5個股本

德麥（1264）2020年12月合併營收5.07億元，首次突破單月5億元大關，年增幅達20.03％；累計2020年全年合併營收43.83億元，也創歷史新高，年增7.45％。2020年前三季歸屬於母公司稅後淨利3.92億元，年增12.69％；每股稅後盈餘11.65元，法人估，2020年全年有機會首度賺逾1.5個股本。

德麥表示，台灣、大陸、馬來西亞、香港四大市場都維持不錯的成長動能，其中，台灣主要受惠「Elle & Vire」跟「LESCURE」兩大新代理品牌挹注，大陸則是在「渠道」、「產品」雙引擎策略下持續發揮效益，由於烘焙產品仍屬防疫生活必備品，公司認為2021年「沒有悲觀的理由！」