水泥產業明星股：台泥、亞泥、嘉泥

2021年，對水泥產業預期會是一個，除水泥本業穩定發展外，也必須面對轉型，且又多元發展的關鍵一年；2020年新冠肺炎疫情衝擊水泥廠的營運，尤其西進水泥廠台泥、亞泥、信大水泥，在中國大陸市場營運貢獻減少下，2020年全年的營收獲利都有些微的下滑。

但，也因營運受到疫情衝擊，讓水泥廠加速進行多元化方向的發展，以降低單一水泥產項的營運風險，透過投資綠能、環保、循環經濟、電廠、旅宿業等領域，以確保未來有多元營收來維持營運的成長性。

在加速投資多元產業發展下，國內水泥廠，2021年，除水泥本業在疫情受控下可望恢復成長，而多元產業的運營，也將陸續開花結果。市場預期，水泥本業加上多元發展的成果，可讓各水泥集團在2021年，有一個嶄新多元發展的成果。

水泥 循環經濟及綠能事業展頭角

台泥（1101）以水泥及新種建材、廢棄物處理及能源，為集團未來的三大核心事業，並持續朝國際化、多角化及穩定財務結構前進。水泥及新種建材事業，會持續發展國際化、加強減碳及減排措施、致力於維持穩定的獲利。廢棄物處理事業，會專注處理生活、工業以及危險廢棄物，協助社會處理廢棄物之餘亦可取得替代原料與燃料，減碳同時降低礦石開採與燃煤使用，達到循環經濟。在能源事業上，已提出規劃，發展風力、太陽能、台東紅葉地熱發電等再生能源是方向。子公司台泥綠能及能元科技會持續發展儲能設備、智慧電網、以及電池生產。

亞泥 積極加碼國內電力市場

亞泥（1102）看好能源的發展前景，加碼嘉惠電廠投資，完工營運後的發電量可增倍；嘉惠現正規劃二期擴廠50萬千瓦的新機組，完成後總發電量可達117萬千瓦。嘉惠電力新產能投入，將成為另一成長動能。原本只持有嘉惠電廠60%股權，看好國內對電力需求的成長，在2020年，向日本企業、在海外登記為荷蘭商買回所持有的嘉惠電力股權，買回之後，集團將持有嘉惠電廠100％的股權。此外，多元投資觸角，整合資源創造更高產業價值，是未來發展的方向，2021年，綠電、循環經濟是布局發展的重心。

嘉泥 持續發展旅宿產業

嘉泥（1103）旅宿業是未來營運重心之一；隨著新冠肺炎疫苗問世，疫後旗下旅宿業表現可望回暖、水泥事業穩定發展、土地資產活化進度順利，2021年的營運審慎樂觀。疫情衝擊觀光業，轉投資的日本沖繩Hotel Collective的營運在2020年不如預期；不過疫情過後，2021年重新營運應會有所表現。擴大對旅宿服務產業的投入，以11.57億元取得雲朗觀光23.1％股權。目前主要旅宿業的投資基地在日本沖繩，經過這次疫情，為在旅宿業持續布局及長期規劃，也為分散風險，因此才會參與雲朗觀光股權的投資。投資雲朗觀光、布局台灣旅宿業，對集團旅宿事業版圖也會有相當的發展潛力。旗下旅宿事業的營運，從2021年下半年，表現應會開始較樂觀。