卸下頂好招牌 首批家樂福改裝店將開幕

備受外界關注的家樂福併購頂好案，首家改裝店即將開幕！據悉，首家店位於台北市且預計一次開出兩家，一家位於松山區敦化北路巷弄內，鄰近長庚醫院、台塑大樓，另一家位於南港區中央研究院商圈。由於是超市型店，將以家樂福「便利購」超市型態開出，若無意外兩家店將在下周同步開幕。

目前這兩家「頂好Wellcome超市敦北陽店」、「頂好Wellcome超市南港店」在網路上都顯示暫停營業，正在進行改裝作業。由於是家樂福併頂好後首批改裝重開幕的店，究竟會呈現出什麼樣貌，外界相當好奇。

據了解，家樂福此次動員兩組團隊同時進行改裝，就是希望測試出最佳的改裝方案，未來再擴大分成多組同步執行，而上半年最優先的重點工作就是頂好超市的改裝作業，希望能快速挹注家樂福營運。

由於家樂福年營業額已超過700億元，目前全台總店數共132店（包括量販66店、便利購超市66店），若加上此次併購的199間頂好Wellcome超市跟25間JASONS MARKET PLACE，合計總店數突破350店大關，不僅有助家樂福大幅拓展超市版圖，也可望明顯挹注營收表現。

家樂福去年6月初宣布跟香港Dairy Farm（牛奶國際）集團簽約，收購該集團在台灣的惠康百貨全部股份，包括併購頂好Wellcome、JASONS合計共224間超市，以及承接物流中心的資產及土地，整筆交易價值9,700萬歐元（約合新台幣32.9億元）。該消息一出，為國內競爭激烈的民生通路市場投下一顆震撼彈。

去年12月9日，公平會正式通過該併購案，家樂福總經理王俊超當天接受本報訪問表示，非常感謝公平會的決定，家樂福將以最快速度完成後續作業，並讓惠康百貨的員工得到妥善照顧，且在品牌移轉期間，將以消費者的權益為最大優先。

據了解，過程中最困難的還不是改裝或換招牌等作業，而是雙方系統的串接、資產的盤點，以及店長及門市人員的培訓等，確實還有一段磨合期要走。王俊超也表示，估計要到下半年才會開始完整貢獻，但家樂福已經做好準備。