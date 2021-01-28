十年有成 UNIQLO登高峰

擁有500萬線上會員數的UNIQLO，台灣董事長暨總經理黑瀨友和28日指出，2020是UNIQOL來台10周年，儘管疫情打亂在台布局，但去年包括業績、毛利與來客數均創10年新高，秉持對台灣的回饋心，UNIQLO自29日起連續三周在台推出「給力新年節」，除提供新價格商品降價逾25％，亦準備上千款99元起超低價優惠商品滿足消費需求。

黑瀨友和強調，甫公佈的海外UNIQLO第一季度營業利益與去年相比增長9.5％，其中利潤表現得益於大中華區業績亮眼，尤其是台灣事業體去年營利表現優異，挹注整體收益動能。

他進一步分析，2020業績、毛利、來客數之所以聯袂創新高，主要是機能美外套銷售成長兩位數，及台灣品牌UT的十周年紀念款推出，加上「滿足想去日本的心」歲末新年祭帶動來客數大幅成長，與去年比高達1.5倍成長。

而除了線上線下門市購物優惠外，UNIQLO更針對官方LINE帳號百萬會員，打造給力刮刮樂活動，自2月4日起為期兩周直接送出5萬份AIRism口罩組、1.6萬組的5點LINE POINTS和現買現折網路商店滿千送百優惠券。

黑瀨友和亦指出，2021年將串聯全台22縣市與台灣採印協會，預計捐出20萬個AIRism口罩，超過10,000件二手衣物環台送暖；並持續回應台灣顧客心聲開發新品與培養在地人才。

後疫情時代，台灣UNIQLO也以創辦人柳井正所言「LifeWear就是適合當下生活的極致日常服」為目標，柳井正曾在日本受訪指出，疫情讓人們的生活方式有所改變，洋裝及西裝變得跟大多數人的日常生活沒有關係，紳士服賣場有可能會變得近乎消失也說不定；UNIQLO將持續製作並販售人們生活所需服裝，黑瀨友和進一步說明，最大不同是，過去特色在「簡約輕鬆休閒、平價日系品牌」，現在優勢是「重視生活風格、美學設計與機能性、高品質」。