台菸酒員工年終獎金確定入袋 最高4.4個月

台灣菸酒公司主管28日指出，因2020年稅前盈餘確定達到標準，台菸酒員工將拿到最高4.4個月年終獎金，主管機關財政部已同意、經會計部門確認，預計近期將核發獎金。

展望2021年台菸酒新產品，除了1月琴酒新產品「極-Craft琴酒」，台菸酒3月也將搶攻女性市場、推出兩款以上調酒，包括琴通寧（GIN TONIC）、伏特加調酒等經典類型，下半年則會推出新款萊姆酒與老雪莉酒新產品。

台菸酒公司指出，民眾可能吃過花蓮的馬告香腸、馬告小米酒，但台南隆田酒廠這次的「極-Craft琴酒」產品以現代化製程展現正統「London Dry Gin」風味。而且，研發人員精選花蓮紅葉部落的馬告，以及台灣在地特色的葡萄柚、甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶與當歸等11種原料，搭配台酒的經典琴酒酒心，勾勒出台灣風味。

台菸酒公司董事長丁彥哲日前則表示，2021年台菸酒營運重點在市占率，因菸品市場銷售額全面下滑，但只要維持市占率就能掌握一定盈餘；另在啤酒部分，市占率57％表現相當亮眼，國內競爭品牌市占率合計僅4成多，未來將固守基本盤，並透過行銷提升市占率，因此台啤不斷推出新產品如精釀啤酒，還有配合節慶的新包裝。

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