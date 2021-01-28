大陸官方出手 航運價止漲

大陸具有官方背景的中國船東協會，上周與貨代協會（攬貨業）協商後，大陸到歐美、中東、南美運價都有微幅下修，全航線約跌0.6％。攬貨業指出，市場運價已經超高，在各國航政主管機關壓力下，本周運價持平，但是春節前多數船公司已無艙位可給，滿艙現象估會延續到4月。

從上周五（22日）上海航運交易所公布的當日運價來看，歐洲線每箱（20呎櫃）運價4,394美元，較前一周下跌19美元，美西線每大箱（40呎櫃）3,995美元，美東線每大箱4,750美元，都是周跌50美元，屬於象徵性的下修，算是給官方面子，東南亞航線則是有微幅上漲。

國內大型承攬業者指出，實際上美東線全水運直航船的運價加上買艙費，已高達1.3萬美元，但如果經美國西岸轉鐵路運往美東，運價約僅七到八千美元，只是目前美西港口候港時間約要兩周，鐵路延滯時間也要兩周，一拖就是一個月，多數貨主不敢採用。

2020年底，中國貨代協會與中國對外貿易經濟合作企業協會聯名指責貨櫃船公司亂漲價，中國船東協會召集多家船公司舉行貨櫃船運市場調研會做出回應後，中國船東協會常務副會長張守國上周親訪中國國際貨運代理協會副會長兼秘書長李志民，做了一場直接溝通。

會上雙方達成的共識主要是，如發現貨櫃定期船公司有操縱市場、限制競爭、合謀運價等違法事實，將向有關政府部門報告，請政府部門對貨櫃定期船公司進行制裁、糾正；理解高運價給貨方造成的困擾，設法降低運價，盡量增加合同貨、降低市場貨的比例，形成船貨雙方長期合作共贏的局面。

國內航港局也針對貨櫃船運市場缺櫃問題，成立「國際海運運輸平穩工作小組」，每兩周召開一次會議；美國聯邦海事委員會（FMC）則是在調查船公司有沒有不當行為。在多重壓力下，船公司停止漲價行動，且在艙位幾乎都賣光情況下，漲價已無意義。

拿不到艙位的急貨，理論上可轉往空運，但是大型上市櫃攬貨公司指出，很少看到這種貨，主要是如果採用空運，一個40呎櫃約要7萬美元，現在已無去年5月那樣的緊急醫療物資要運。倒是空運回程貨每公斤不到100台幣，美國大量出口貨找不到貨櫃運，確實有部分高價品轉往空運。

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