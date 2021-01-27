大陸禁台豬 業者：不影響

「萊豬」效應持續延燒？大陸國台辦27日表示，將嚴查來自台灣進口的豬肉製品，且大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入，引發外界高度關注，以為是大陸最新祭出的「禁令」！但事實上，相關產業人士表示目前台灣無論禽畜生肉或熟肉（肉類加工品），本來就不能輸出到大陸，因此對產業鏈並無影響。

農委會副主委黃金城受訪也表示，台灣肉類產品自2014年11月被大陸禁止出口到當地以來，迄今皆無透過正式管道輸銷到大陸的肉品（包含生肉及熟肉），加上台灣豬肉自給率九成，另10％依靠進口，其實並無過多的豬肉可外銷，對於大陸國台辦此次表態，他強調對台灣產業「一點影響都沒有！」

不過，業內人士指出，後續可關注的是，目前台灣肉品可出口到香港、澳門地區，是否也納入管制規範？至於台灣食品大廠在大陸當地設廠生產肉類產品，因是在大陸境內生產則不受影響。

整體來說，此次大陸官方的措施，對於在大陸境內的台商、台灣肉品出口貿易影響並不大；比較有影響的是以往部分台商或旅客自行攜帶的肉製品，或者透過郵寄包裹寄送的肉製品，大陸將加大查驗的力度。

27日大陸國台辦例行記者會上，有陸媒提問從今年1月1日開始，台灣正式開放含萊克多巴胺的美豬和30個月齡以上的美牛進口，有網友擔心含萊克多巴胺的美豬、美牛及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場？大陸已經採取哪些措施？

對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應，大陸嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品，且為防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度。她並表示，因台灣地區有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

農委會說明，2011年2月大陸曾核准台灣五家廠商的肉製品可出口到大陸，但2014年11月大陸以台灣禽流感及食用油事件為由，通報我方禁止肉類產品出口到大陸。不過，目前在農委會農業貿易統計資料上，仍可看到少部分出口到大陸的豬肉製品，農委會表示那是來自報關資料，至於產品是否入境大陸則未知。