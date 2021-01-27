發股票留人 王品砸25.9億元買庫藏股

內需引爆餐飲需求，王品發股票留人，公告最高將斥資25.9億元買回庫藏股，為疫情爆發以來首次實施庫藏股計畫，將自1月29日至3月26日起，以90～190元區間，由集中交易市場買回3,850張，有別於過往是為了救股價啟動庫藏股，王品目前股價無須護盤，此次是要用庫藏股留人，大動作引發側目。

王品今天股價收在113元，漲幅1.8％，近3個月來股價增幅近50％。

王品表示，為維護公司股東權益及轉讓同仁用以激勵士氣並留任優秀人才，將啟動庫藏股轉讓予員工，員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻（關鍵人才）等標準，王品則在兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數。

王品集團去年12月合併營收，台灣、大陸兩岸營收「雙升」，合併營收達15.3億元，改寫同期歷史新高，年增12.63％、月增13.83％。台灣事業群營收9.9億元，年增率16.33％，是5月份以來，連續六個月突破雙位數成長，也是連續第八個月改寫近年新高。大陸事業群營收5.4億元，年增6.48％、月增16.43％，突破疫情前水準。

王品受惠於年關將近，微型尾牙聚餐訂位大增，台灣營收持續暢旺。大陸事業群在疫情趨緩後，復原速度領先同業，8月份起，王品、西堤兩大主力品牌恢復率超過100％；中平價的「鵲玥」粵式小館，符合消費者在疫後追求高性價比的剛性需求，表現不俗。

王品集團2020年自結營收為152.1億元，在2016～2019年、睽違4年後，重回百億元俱樂部，除近年來推動「多品牌」戰略奏效，佈局各品類和價格帶，滿足消費者需求；同時提前搶攻政府振興三倍券的商機，又擁有「王品瘋美食」App百萬名忠實會員，這些都是王品集團能擺脫疫情陰霾、快速復甦的主因。

王品看好內需暢旺，王品牛排「起家厝」台中文心店，經過3個月裝修，本月將以嶄新樣貌與顧客見面，可望為春節與情人節挹注營收。而近期連續兩波「霸王寒流」侵襲台灣，帶動鍋物品牌業績提升2～3成，截至2020／12／31，王品集團5個火鍋品牌：「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」，共113家直營門店，是全台鍋類佈局最完整、直營家數最多的領導品牌。（中時 黃琮淵）

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