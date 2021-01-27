潘杰賢打造Podcast生態圈 收購SoundOn

新加坡投資顧問公司Kollective Ventures（KV）、Turn Capital、17LIVE共同創辦人潘杰賢的個人基金27日宣布，收購台灣最大Podcast平台「SoundOn聲浪」。

SoundOn創辦人顧立楷表示，一直在尋找能提供SoundOn未來發展的最佳策略，KV與Turn Capital曾協助非常多新創公司快速擴張，因此成為本次募資的選擇。未來仍會以SoundOn繼續營運，希望KV和TurnCapital在不久的將來同時加速公司與產業的增長。

潘杰賢表示，本次收購是為了進一步投資與建立Podcast 生態圈。隨著Podcast市場爆發性成長，SoundOn已擁有逾70％市佔，希望今年能更迅速擴張，KV與Turn Capital也看見台灣Podcast市場具發展潛力。

SoundOn由Uber北亞洲區前總經理顧立楷成立，2019年正式上線，目前從Hosting平台（託管服務）、播放器、原創節目、Podcast廣告代理等，採一條龍布局，近萬個創作者投入成為Podcaster，SoundOn流量成長為創立時期的20倍以上。

SoundOn為台灣最大的Hosting平台，每月超過3,500萬次下載，估計在2021年此數字將增長至5億以上。

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