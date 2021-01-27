亞德客去年EPS 25.63元 營收獲利雙創高

氣動元件大廠亞德客-KY去年營收及獲利，均未受新冠肺炎疫情影響，雙雙締造史上新高。今（27）日參加美商高盛亞洲證券舉辦線上法說會前公布去年第四季EPS達8.37元，創單季新高；去年EPS攀升至25.63元，改寫歷史新高。

亞德客2020年因大陸自動化設備、5G相關產業及電池等產業訂單激增，2020年第四季合併營收人民幣12.39億餘元、營業毛利6.23億餘元，毛利率從前年同期39.0％回升至50.29％，營業利益3.97億餘元，稅前淨利近4.71億元、稅後淨利近3.64億元；折合新台幣計價，去年第四季合併營收近53.9億元、營業毛利近27.11億元、營業利益17.27億餘元、稅前淨利近20.48億元、稅後淨利15.82億元，EPS高達8.37元，創單季新高。

亞德客2020年合併營收人民幣44.65億餘元、營業毛利22.1億餘元、營業利益近13.95億元，稅前淨利近14.83億元、稅後淨利11.32億餘元；折合新台幣計價，去年合併營收191.03億元、營業毛利近94.53億元、營業利益59.62億餘元、稅前淨利63.42億餘元、稅後淨利近48.44億元，EPS攀升至25.63元，締造史上新高。

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