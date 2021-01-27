車用晶片見底 缺車危機燒向台灣

車用晶片缺口持續擴大，國際車廠如賓士減少工人上班時數，奧迪、福斯部分生產線也暫停，衝擊襲向國產車廠，裕隆日產汽車昨日開出第一槍，表示因晶片庫存見底，旗下最暢銷的小型休旅車KICKS產線受到影響，做不出車，通知車主若現在下訂，至少要等1個月，在農曆年前開新車可謂「不用想了」。這波因晶片短缺引爆的缺車危機，正式燒到台灣。

國產車廠也告急

疫情後全球車市強彈，車用晶片缺貨成為各車廠最棘手難題，不只德國跳腳，致函我國政府表示因車用晶片短缺，已危及該國汽車產業和經濟復甦，美國、日本近期也都為了車用晶片缺貨問題，向台灣政府求助。

國外車廠沒有晶片可用，面臨停工，國產車廠也面臨「斷炊」危機。裕隆日產總經理李振成坦言，原本晶片庫存可到2月底，但因1月趕工要把去年底累積訂單消耗掉，如今「真的沒有晶片了」，KICKS銷量最好，首當其衝。

李振成透露，已透過日產原廠，希望優先提供台灣車用晶片供給量，但原廠也缺，根本無力多支援台灣，短期注定無解。按照各國政府向台灣「求援」進度推估，最快4月才能陸續到貨，缺車問題勢必延續到下季。

缺貨 應找聯電解決

李振成表示，KICKS眼前至少有600輛的產出缺口，跟X-Trail一樣，現在下訂都得等農曆年後交車，如非要不可，只能到展間找現成的車，看有無適合的；中型房車Sentra，交車要等2周之後。

和泰車方面，目前只能確保國瑞汽車第1季可以如計畫生產，但是第2季「沒人說得準」。福特六和汽車說得直接，原料能見度僅1-2周，最長不到1個月，剛發表的Focus Active開賣還不到2周，通路端已出現缺車狀況。

全球車用晶片缺貨引爆的連鎖效應，也成為投資圈的熱門話題。財信傳媒董事長謝金河昨日於北威論壇表示，車用大廠找錯對象，台積電的強項是先進製程，車用晶片以8吋晶圓產線生產為主，這個技術以聯電最成熟，缺貨如此告急，找聯電才能最快解決。

（中國時報 黃琮淵 、 洪凱音）

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