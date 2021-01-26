新光三越逆風高飛 去年業績登頂

新光三越疫情年逆風高飛，2020業績超越前年達807.7億、年增0.3％再創新高。新光三越副董兼總經理吳昕陽26日指出，2020是特別的一年，對公司與個人都是難忘記憶，一是父親、新光三越前董事長吳東興離世、一是全球疫情肆虐；唯在經營團隊快速應對推出防疫安全、線上APP、電商美麗台等各種新服務下，反而逆勢衝出新高業績。

展望今年，吳昕陽強調將著重新事業、新顧客與新渠道等三大策略。其中，新事業涵蓋「打造不同模式店型或商場」、擴大自營事業等；且透過線上線下橫向跨業打聯盟戰，可望迎來新顧客，同時創造出新渠道平台，預計全年業績將挑戰821億元目標、年增近2％。

吳昕陽說，去年上半年因疫情因素，業績相對衰退，但下半年急起直追，加上2020年周年慶檔期業績達到203億成長2％，12月延續精品消費爆發，挹注全年業績在最後一天飆破前一年807億，為全球零售難得的紀錄。且儘管全年來客數減少，但會員提袋與黏著度提升，去年有85％消費貢獻來自會員，會員數一年增長三成、來到240萬人，今年在線上強化異業結盟包括銀行業、時尚雜誌等帶動下上看300萬會員。

「疫情讓人更謙卑！」吳昕陽說，與廠商或合作方各退一步也讓生意更好做，他認為，經過去年之後，新光三越勇於面對挑戰的能力更強，這個時機有非常多機會點，團隊都在積極布局抓住timing，即使近期疫情再度緊繃，但也不會give up放掉機會。此外，對於外傳新光三越受邀進軍台北東區，他並未正面回應，僅強調從未放棄開新店，對全台所有標的都有興趣，過去一年評估逾20個案子，有機會就做！

至於今年重點除了線上強化更多功能，線下改裝、導入新品牌等仍是業績成長動能。他以去年線上APP、電商美麗台業績是N倍成長，且占總體業績3～4％估算，今年挑戰倍數成長。另外他也樂觀預估三年內總業績達到1,000億大關，其中線上占比10％約百億元。

改裝部分，全台共有近30個改裝項目，其中信義新天地四館就有14～15個改裝計畫，包括A11三樓引進橘色集團旗下早午餐店M one cafe取代傑米奧利佛義式料理，McQueen潮流時尚大店等均將陸續在首季登場。