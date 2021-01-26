在家圍爐夯 飯店年菜外賣發燒

受疫情影響加上「所有人只能在國內過年」，雖距2月11日除夕尚有兩個多星期，但截至26日觀光飯店年菜外賣業績均已超過去年同期，成長幅度自20％至倍增不等；而隨著疫情升溫，觀光飯店年菜外賣訂單再度激增，外帶包材恐將斷貨，預期牛年觀光飯店年菜外賣業績將創新高。

由於消費者尚在觀望，目前各飯店除夕圍爐並未接到退訂要求，但若疫情持續升溫，業者仍有備案因應，除訂金可保留、改為延遲消費，至下次預訂席次使用，若消費者執意退訂，各飯店亦會將整套除夕圍爐宴打包改為外帶，力保業績不因此流失。

台北晶華截至26日止，年菜外賣銷量已較去年同期成長80％以上，預估最後年菜外賣業績將超過1,000萬，約比去年營收成長50％。而若將在通路銷售的冷凍年菜與年禮加入，整體業績直逼2,500萬元。台北喜來登飯店2021年菜銷售業績目標為1,500萬元，受疫影響年菜預購也從去年12月初開始發酵，業績同步攀升，如今疫情再升溫，今年整體預估可成長兩成左右。

台北遠東飯店截至目前已比去年成長50％，預估年前兩周會有再一波預訂高峰，後續銷售業績預估比去年成長約60％。台北萬豪酒店今年菜銷售成績已達目標七成，預估整體相較去年同期成長約50％。台北老爺酒店目前業績已達預訂目標逾八成，疫情升溫後詢問度增加三成，飯店預估整體可望比去年同期達倍數成長。

六福旅遊集團除旗下萬怡酒店以「常溫年菜」搶市，集團並同步推「冷凍年菜」全台搶市，現在訂購就會馬上出貨寄送到府，本周常溫及加冷凍年菜銷售已達目標近八成，總業績估達3,000萬元，如今疫情升溫，業績可望再提升。亞都麗緻飯店2021年菜預估最終銷售業績2,300萬，較去年成長10％。