解悶商機大 福袋賣翻超商加碼

今年在疫情悶經濟影響下，民眾買春節福袋的熱度更勝以往。全家宣布首波春節福袋開賣短短兩周已熱銷超過70萬份，完銷率超過八成；萊爾富也表示今年春節福袋共21萬包已銷售九成，發財卡共34萬張已銷售逾五成，銷售情況比往年好；OK超商也說，十萬個福袋開賣一周就售完，在會員敲碗下將再加碼推出！

業者觀察，今年春節福袋買氣比往年火熱，除了是防疫解悶商機帶動，加上過去一整年不能出國，部分民眾手邊閒錢較多，也更願意透過買福袋「以小搏大」，藉此獲得小確幸。再來就是今年超商業者在獎項上也有加碼，如全家今年頭獎首度祭出市價超過250萬的賓士車，創全家春節福袋最大獎紀錄；另萊爾富最大獎也是BMW名車，還有加碼7萬個隨袋禮。

鑑於首波福袋熱銷，全家表示第二波福袋將於27日開賣，除攜手LINE FRIENDS推出兩款牛年限定的限量BROWN & FRIENDS福袋，主打高人氣的熊大、兔兔肖像；另外也首度推出高達3,888元、6,888元的限量高價值福袋，挑戰超商福袋價格天花板，且上述福袋同樣有機會抽中賓士車，可望再吸一波買氣。

全家指出，今年兩波春節福袋合計共有超過十款選擇，創下目前超商福袋數量之最。其中，除首波福袋持續銷售外，第二波開賣的BROWN & FRIENDS福袋售價399元，內含糖果、零食、飲料等，還有牛年限定BROWN & FRIENDS筆記本、撲克牌、紅包袋、收納包等。

至於首次推出的高價福袋，全家表示，3,888元、6,888元限量福袋共四款，內容物市價皆超過萬元，有鍋具、保鮮盒、智能電水壺、筆電後背包、旅行箱、家電、炒鍋等商品，是超商通路首見的福袋規格，可在FamiPort機台預購、直接宅配到家。

萊爾富表示，春節福袋從去年12月16日開賣至今，銷售情況比往年好，關鍵之一是今年隨袋附贈的隨袋禮，名額高達7萬個，比起去年不到千個大幅增加；再來是序號抽獎今年最大獎是BMW名車，也比去年現金10萬元更升級。

OK超商也說，今年春節福袋限量10萬個，1月13日起開賣一周就全部完銷，除福袋售價只要100元接受度高，也因內容物跟獎項的高CP值吸客，因應會員敲碗加碼，OK超商預計將再追加福袋數量。