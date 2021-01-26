12月營業氣候 不動產進入調整期

台灣經濟研究院25日發布2020年12月景氣動向調查結果，製造業一枝獨秀，營業氣候測驗點走高3.24點至106.21點的2007年10月以來新高，服務業及營建業則雙雙下滑至96.52點及108.96點。

台經院院長張建一表示，觀察國內傳產需求漸回溫，紡織、家電、車市、建材、包裝等市場需求緩步復甦，超過六成以上化學工業與鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣。資訊電子業更因晶圓代工產能依舊供不應求，且DRAM市場供需調整提前結束，庫存已有效去化，驅動IC等零組件缺貨嚴重，下游終端業者加價備料，帶動面板產業價量齊揚，電子機械業者看好景氣居多。

展望未來半年景氣，張建一指出，半導體晶片供需依舊吃緊、封測需求續強，全球鋼品需求增溫，國際原物料價格上漲，帶動鋼鐵產品報價漲勢，下游業者積極回補庫存，電子機械業與鋼鐵廠均看好。

服務業方面，張建一說明，證券經紀業務收入大幅成長，證券業看好當月景氣，加上跨年聚餐旺季，有助帶動餐飲業營運，且旅遊業積極推出國旅，刺激民眾出遊意願，但整體仍呈現微幅下滑。

營建業雖有半導體供應鏈廠務系統整合工程投入積極，但張建一認為，近期鋼筋成本高漲，混凝土供應吃緊未解，及北部濕冷天氣不利工地施作，約九成持平看待當月景氣。展望未來半年，儘管工程訂單仍多，但公共建設推進速度因政府預算重分配、工料調度吃緊有所放緩，營造業景氣持平看法高於八成。

張建一強調，不動產方面，由於年底購屋旺季加持，加上2020年12月尚未反映政府打炒房效應，六都房屋移轉棟數月增率仍有6.6％。但未來半年預料短期房市賣方動作將收斂，且買方投資族群觀望較濃厚，房市短期內可能進入調整期。

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