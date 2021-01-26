半導體夯 工具機族群股價強彈分一杯羹！

在財報看俏激勵蘋果跳漲帶動下，那斯達克指數再次刷新歷史收盤高！台股盤初在雙王台積電（2330）止跌回穩、大立光（3008）重返3,000元點火下再登萬六大關，惟隨後高檔賣壓傾巢而出，指數一度翻黑殺低逾200點，回測15,700點大關。工具機族群受惠半導體景氣喊燒，加以大陸推內循環，最壞時刻已過訂單回春，今年營收至少年成長一成，激勵直得（1597）、全球傳動（4540）、大銀微系統（4576）、亞崴（1530）、亞德客-KY（1590）、力達-KY（4552）等逆勢強彈，盤面上表現相對吸睛。

半導體景氣熱爆，國內工具機廠也分到一杯羹！上銀集團總裁卓永財日前透露，目前上銀（2049）、大銀（4576）第二季訂單滿載，訂單能見度看到第三季，因應訂單需求，上銀集團將提高資本支出進行擴產。大銀打破過去不做設備慣例，將特別為國際半導體大廠量身生產製程設備，將斥資上千萬元在竹科興建無塵室進行設備測試；加以集團也接獲日本愛信精機1千多台工具機改裝訂單，今年起陸續出貨，上銀、大銀均可受益。在利多題材加持下，大銀（4576）連獲買盤點火拉出4根長紅棒，今日差一檔亮燈漲停攻上126.5元，來到近2年高價。上銀（2049）受累大盤重挫開高震盪，力保五日線。

千金股亞德客-KY（1590）1月接單及出貨均優於上月，法人看好自動化設備產業需求熱度可延續至2023年第二季，日前外資相繼調高亞德客目標價，摩根士丹利看好其營業利益率將從2020年的30.6％，進一步攀升至2021、2022年的33.2與33.5％，鑒於獲利動能強勁，把推測合理股價升至外資最高的1,400元。大摩指出，2021年全球經濟景氣復甦之外，工業自動化需求正進入另一波上升循環，觀察日本工具機訂單年增率、供應鏈廠商亞德客-KY與上銀的營收增長表現，都呼應此論點。另一方面，IoT與車用題材持續發酵，擴大智慧製造商機，對工業電腦族群也發揮幫助。亞德客-KY（1590）今逆勢走揚3％，穩在高檔有守5日線。

直得（1597）受惠去年第三季半導體急單湧現，去年12月營收1.32億元，年增超過3成，去年全年營收達13.82億元，年增6.27％。由於目前缺工積極徵人，希望補足後段人力需求，法人估計1月營收至少1.2億元以上，若農曆年後人力能夠增加，3月起營收更能明顯成長。直得今年營運成長動能來自半導體設備、醫療、工具機及5G相關產業訂單，訂單能見度看到第二季，生產線持續加班趕工。近期鋼鐵等原物料行情上漲，新接線軌訂單至少漲價5％，可望增添今年營收成長動能。法人估今年營收年成長逾二成，近日雖遭外資調節，但在自營商連五日買超點火下，今日一度放量飆漲9％，衝上117.5元逾1年半高價。

全球傳動（4540）持續接獲大陸自動化設備、醫療及5G相關產業訂單，目前滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件訂單能見度看到第二季，為反映鋼鐵等原物料行情上漲及新台幣匯美元匯率升值，去年底新接訂單報價調漲至少5％。全球傳動預期只要疫情沒有惡化，今年營收及獲利可優於去年，法人則預估，今年營收有機會比去年27.4億元成長二成以上，回升至33至34億元。因應農曆年後訂單需求，過年期間生產線只休三天，生產線員工提前至初三上班。今日在買盤簇擁下一度快攻漲停，登逾1年高峰。

外貿協會董事長黃志芳表示，新冠肺炎對全球機械業者起了天翻地覆的改變，供應鏈、人流及物流都受很大挑戰，但去年第四季起，全球機械業景氣開始復甦及好轉，已看到景氣春燕。台北國際工具機展今年進入第28屆，已累積超過4萬筆買主資料庫，貿協將發動全球64個外館與合作公協會強力洽邀買主。儘管今年疫情仍不容樂觀，但經濟活動可望回溫，今年工具機產業可重返成長。至於新台幣兌美元匯率升值議題，因台灣中小企業具有強大韌性和彈性，產業合作可度過難關。台灣機械工業公會理事長柯拔希則表示，機械產業產值在2017年突破兆元，之後每年增加千億元，原本預估2025年可達2兆元，但受中美貿易戰及疫情影響而稍為延後。不過今年展望審慎樂觀，全年機械業產值預估年增10％～15％。

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