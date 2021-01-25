不堪疫擊！餐飲業19年來首陷負成長

受到新冠疫情衝擊內需市場影響，去年下半年內需雖然有所起色，但是綜觀全年，百貨零售及餐飲業還是受衝擊最大的，經濟部昨日公布的最新統計，去年台灣餐飲業營業額為7776億元，年減4.2％，為2002年以來首見負成長。

經濟部昨日公布去年12月「批發、零售及餐飲業營業額統計」，餐飲業營業額為718億，年減0.6％，雖逢耶誕節及尾牙旺季，但因疫情干擾，部分聚餐及尾牙活動取消，以宴會為主的業者仍呈負成長；上月餐飲業中的餐館業年增0.2％，飲料店業年增3.3％；外燴及團膳承包業因各國持續邊境管制衝擊空廚營收，年減23.7％。

去年全年餐飲業營業額為7776億，年減4.2％。其中占比例8成以上的餐館業營業額為6498億元，年減2.9％，飲料業營業額978億，年減1.6％，外燴及團膳承包業營業額299億，年減29.9％。

零售業方面，則以百貨公司受衝擊最大，去年12月雖受惠周年慶及耶誕節促銷活動加持，加上股市熱絡推升消費動能，抵銷國內疫情升溫的影響，營業額年增4.2％，但綜觀全年，百貨零售業營業額全年還是下跌0.3％。

經濟部商業司表示，去年下半年起國內疫情已趨緩並穩定控制，經濟部以舉辦餐飲、零售大型主題行銷活動，加速復甦內需市場買氣、鼓勵民眾消費。今年度將強化網路購物交易環境、提升業者數位工具應用能力，並持續透過媒合交流活動協助餐飲業者。

（中國時報 許昌平）

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