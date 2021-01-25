萬海砸近40億元造櫃 搶搭航運百年榮景

萬海（2615）因為貨櫃船運市場缺櫃嚴重，今年提早啟動造櫃工作，25日公告決定投資1.42億美元，約新台幣39.59億元，購買新造貨櫃5萬箱（20呎櫃），平均每箱造價2,835美元，預計今年第二季交櫃。萬海去年共分兩批造櫃，分別在9月與10月下單，共造了7.65萬只（含20與40呎櫃）總金額2.16億美元。

萬海高階說明，公司每年都會造二到三批貨櫃，自有貨櫃比率約七成五到八成，去年造的兩批目前已經開始交櫃。由於萬海去年公告的造櫃內容都以只計算，無法確知平均每箱造價多少。萬海在民國108年造了三批貨櫃，其中3月造的3.1萬箱，有說明平均每箱造價1,694美元，說明近兩年來造價漲了67.36％。

萬海進場造櫃 加快市場布局速度

航向海運業百年難得一見榮景，萬海（2615）今天公告，新年度將再度進廠造櫃，總金額為美金1.41億美元（約台幣39.59億元），向中國國際海運集裝箱（集團）訂造貨櫃，以20呎（TEU）櫃計算約5萬TEU，平均單價每TEU（20呎櫃）約2,835美元。

萬海以國內近洋航線為主，全球排名第12大貨櫃航商，2020年斥資美金1.09億元（約台幣31.48億元）訂造3.7萬個貨櫃；並以3.6億美元（約台幣約102.6億元）在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，隨著船隊增加，今天宣布進場造櫃。

萬海去年12月營收衝上百億元，達到116.09億元新高水準，年增率75.71％；全年營收822.65億元，年增12.77％，創歷年新高。

大陸製造業生產活動正常，推升亞洲出口貨量大幅成長。而近期歐美地區疫情嚴峻，碼頭工人減少使塞港問題嚴重，短中期櫃位吃緊態勢不變，貨櫃運價持續看漲將有利於航商營運表現。萬海加快市場布局速度，有望推升2021年營運表現。

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