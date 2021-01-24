商總4建言 籲速推紓困4.0 救5大服務慘業

本土疫情拉警報，桃園一次匡列5,000人隔離，學者憂心SARS當時，造成民間消費實質成長率僅剩0.8％，無明顯症狀即會傳染的新冠疫情對民間消費衝擊更大。商總主席賴正鎰更點名旅行社、飯店業、購物商城、中藥商、遊覽車業至今仍無法走出產業隆冬，淪為2021年服務業5大最慘產業，大聲疾呼，籲政府應推出「紓困4.0」等4大措施，避免再度掀起一波業者關門倒閉潮！

主計總處統計顯示，2003年SARS肆虐，雖當年台灣經濟成長率維持3.2％，但人心惶惶，拖累內需市場，民間消費實質成長率僅有0.8％；中經院副院長王健全點出，這次疫情與2003年SARS大不相同，SARS要發燒發病才有傳染力，且流行侷限在亞洲某些國家與區域，新冠疫情傳染性太強，全球各國無一倖免，影響屬全面性，在國際觀光客不來、飛機停飛下，服務業陷入史無前例慘況。

王健全表示，經濟合作發展組織（OECD）已警示，若疫情第二、第三波接連來襲，不僅大幅削弱全球復甦的力道，對各地經濟成長預測，將造成1個百分點的衝擊；若桃園疫情破口無法控制、全境擴散，不只內需消費被打趴，若嚴重到企業停工，恐連出口、全年經濟成長率都會受到影響。

遊覽車業績掉4成

新冠衝擊內需，令許多產業難以因應，商總自去年至今持續盤點受創產業，賴正鎰指出，至今仍難翻身的「前5大慘業」分別是旅行社、飯店業、購物商城、中藥商、遊覽車業。

向來以「優良」藥材自居、目標鎖定觀光客的迪化街藥商即表示，疫情讓他們的業績瞬間掉了一半，甚至不少中藥店面臨倒閉危機。台北市遊覽車客運商業同業公會前理事長魯孝亞也說，遊覽車業者光是1月的業績就掉了4成；再加上禁止大型集會、群聚活動等，原本應該是農曆年旺季國旅團、尾牙團、進香團等也紛紛退團、退單，業者苦不堪言。

中藥商盼納入長照

為此，賴正鎰呼籲政府別讓業者落入「沒有最慘、只有更慘」的窘境，他並提出4大建言，首先短期內政府應趕快推出「紓困4.0」繼續補貼員工薪資、教育訓練、活動；另希望政府持續補貼國內旅遊，推出消費券；第三是，減免稅負，給有困難產業地價稅、房屋稅減免；長期而言，希望兩岸能夠和平發展，大陸觀光客多能來台旅遊、消費，對旅遊業才是有幫助的。

中藥商全聯會理事長馬逸才則看準了長照商機，他說中藥不僅是防疫的其中一環，希望未來也可以納入長照，提升高齡者的健康、業者也能擴大養生商機。

（中國時報 吳靜君 、 洪凱音 、 許昌平）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!