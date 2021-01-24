車商示警 缺晶片風暴農曆年後襲台

2021年台灣汽車業面臨缺晶片、缺零件、缺車、缺政策刺激、缺工等「五缺」的嚴峻考驗，走了五年多頭的台灣車市，趨勢恐扭轉下修。車商預警，缺晶片風暴最快農曆年後襲擊台灣，車業嚴陣以待，龍頭和泰、裕隆集團對2021年車市預測保守，估市場規模將回測2018年42萬～43萬輛水準。



剛過去的2020年，台灣新車銷售繳出45.7萬輛的近15年新高成績，原本順風順水的局面，進入2021年卻颳起逆風；後疫情時代全球汽車需求復甦，然2020上半年各國封城、車廠停工，造成整體汽車零件供應鏈跟著停擺，儘管各汽車廠早已陸續複工，但零件供應廠的產能恢復步調不一，一輛車有多達3萬個零件，少一個螺絲都會讓整個汽車生產線停擺，面對需求恢復，但零件產能卻無法快速到位，車廠也只能徒呼負負。



業者表示，雪上加霜的是物流運輸不給力，近來全球海運的亂象－缺貨櫃、缺艙位、運價暴漲、塞港，進口零件無法如期運抵，各車廠生產計畫大亂。



汽車晶片短缺的原因有二，一是2020年疫情爆發初期車廠、汽車零件廠緊急砍單，晶片廠移轉產能給其他行業客戶，等疫情緩解，車廠想要回原有的晶片產能，遭遇不小的困難。另一則是疫情讓全球電子產品需求大增，排擠車用晶片產能，且全球晶片新增產能有限下，抑制全球車業的成長動能。



這波車用晶片短缺問題，已陸續造成福特、本田、奧迪等國際汽車大廠減產、休無薪假，國內車業主管也擔心，這股缺晶片的風暴，最快農曆年後就會襲及台灣，國產車廠無一倖免。



缺零件、缺晶片所衍生的就是缺車的問題。由於原廠停工防疫，從2020年第二季開始，歐系進口車商普遍面臨缺車的問題，迄今未見改善；日系進口車缺車考驗近期也陸續浮現，台灣最賣的豐田進口休旅車RAV4，2020年第四季開始，每月供給都出現1,000～2,000輛的缺口，總代理和泰汽車無奈表示，儘管向原廠極力爭取更多配額，但在各國市場需求都成長下，無法如願。



國產車廠也苦惱晶片、零件供給無法提升。福特六和汽車主管透露，來自海外的零件供給狀況瞬息萬變，儘管採購主管與福特總部密切聯繫，但進口料源的能見度都只有短短一～二周，最長不到一個月，「滾動式」調整生產計畫變成了日常；福特六和剛發表的Focus Active國產車，開賣才不到兩周，通路端已出現缺車的狀況，產能卻無法及時拉高對應。