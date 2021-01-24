1/24前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|01/25（一）
|勞動部公布無薪假統計
經濟部公布2020年12月工業生產指數及批發零售營收
財政部新春記者會
央行公布2020年12月貨幣總計數
台灣經濟研究院發布國內總體經濟預測暨元月景氣動向調查報告
麗晶精品年終記者會
|01/26（二）
|央行公布2020年12月消費者暨建築貸款餘額
渣打銀行2021第一季投資展望
新光三越年終記者會
|01/27（三）
|國發會公布2020年12月景氣燈號
央行公布2020年12月退票統計
中央大學台經中心發布1月份消費者信心指數
台中14期4,988坪土地公開標售
|01/28（四）
|法巴銀財富管理/2021投資展望
遠百年終記者會
台北國際電玩展開跑
|01/29（五）
|主計總處公布2020年第四季GDP概估
燁聯烤漆不銹鋼發表會
國際財經焦點
韓國12月工業生產
|01/25（一）
|德國1月Ifo商業景氣指數
|新加坡12月CPI
|01/26（二）
|美國11月標普-凱斯席勒房價指數、1月消費者信心
|英國11月失業率
|日本央行公布會議紀錄
|韓國第四季GDP
|新加坡12月工業生產
|01/27（三）
|美國12月耐久財訂單、聯準會公布利率決策
|德國2月GfK消費者信心
|韓國1月消費者信心
|澳洲第四季CPI
|01/28（四）
|美國上周初領失業救濟人數、第4季GDP、12月領先指標、12月新屋銷售
|日本12月零售額
|新加坡第四季失業率
|紐西蘭12月貿易收支
|菲律賓第四季GDP
|01/29（五）
|美國12月個人所得╱支出、1月芝加哥PMI、1月密大消費者信心終值
|日本12月失業率、12月工業生產、1月消費者信心
|法國第四季GDP
|韓國12月工業生產
陸港澳焦點
|01/27（三）
|2020年12月規模以上工業企業利潤
|01/28（四）
|恒隆集團、恒隆地產H股公布2020年全年財報
|春運正式開始
|01/29（五）
|香港2020年第四季與全年GDP增速
|01/31（日）
|1月官方製造業、服務業PMI
台股一周焦點
|01/25（一）
|除權
|聚陽
|法說會
|美律
|新股買賣
|台微醫
|01/26（二）
|除息
|中美晶
|法說會
|智原、超豐、力成
|01/27（三）
|除權息
|宜特、凱鈺
|法說會
|聯發科、聯電、亞德客-KY、旺宏
|新股買賣
|威健生技
|01/28（四）
|股東臨時會
|明泰
|新股買賣
|博晟生醫
|01/29（五）
|除權
|合正、迅德