1/24前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／PhotoAC

國內財經焦點

01/25（一） 勞動部公布無薪假統計

經濟部公布2020年12月工業生產指數及批發零售營收

財政部新春記者會

央行公布2020年12月貨幣總計數

台灣經濟研究院發布國內總體經濟預測暨元月景氣動向調查報告

麗晶精品年終記者會
01/26（二） 央行公布2020年12月消費者暨建築貸款餘額

渣打銀行2021第一季投資展望

新光三越年終記者會
01/27（三） 國發會公布2020年12月景氣燈號

央行公布2020年12月退票統計

中央大學台經中心發布1月份消費者信心指數

台中14期4,988坪土地公開標售
01/28（四） 法巴銀財富管理/2021投資展望

遠百年終記者會

台北國際電玩展開跑
01/29（五） 主計總處公布2020年第四季GDP概估

燁聯烤漆不銹鋼發表會

 

國際財經焦點

韓國12月工業生產

01/25（一） 德國1月Ifo商業景氣指數
新加坡12月CPI
01/26（二） 美國11月標普-凱斯席勒房價指數、1月消費者信心
英國11月失業率
日本央行公布會議紀錄
韓國第四季GDP
新加坡12月工業生產
01/27（三） 美國12月耐久財訂單、聯準會公布利率決策
德國2月GfK消費者信心
韓國1月消費者信心
澳洲第四季CPI
01/28（四） 美國上周初領失業救濟人數、第4季GDP、12月領先指標、12月新屋銷售
日本12月零售額
新加坡第四季失業率
紐西蘭12月貿易收支
菲律賓第四季GDP
01/29（五） 美國12月個人所得╱支出、1月芝加哥PMI、1月密大消費者信心終值
日本12月失業率、12月工業生產、1月消費者信心
法國第四季GDP
韓國12月工業生產

陸港澳焦點

01/27（三） 2020年12月規模以上工業企業利潤
01/28（四） 恒隆集團、恒隆地產H股公布2020年全年財報
春運正式開始
01/29（五） 香港2020年第四季與全年GDP增速
01/31（日） 1月官方製造業、服務業PMI

台股一周焦點

01/25（一） 除權 聚陽
法說會 美律
新股買賣 台微醫
01/26（二） 除息 中美晶
法說會 智原、超豐、力成
01/27（三） 除權息 宜特、凱鈺
法說會 聯發科、聯電、亞德客-KY、旺宏
新股買賣 威健生技
01/28（四） 股東臨時會 明泰
新股買賣 博晟生醫
01/29（五） 除權 合正、迅德

工商時報 數位編輯