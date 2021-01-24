離港前運費飆漲！機械公會將反映政府

機械業者接單持續好轉，卻為貨櫃一櫃難求，運費飆漲所苦，甚至有工具機大廠遭逢貨運公司坐地喊價，離港前運費突然飆漲一倍。台灣機械工業公會表示，機械公會正彙整業者個案相關資料，下周會向政府相關單位反映。

機械公會表示，元月初針對理監事、30個專委會會長及各龍頭廠商逾百家廠商進行調查，業者反映，中南美洲航線運費漲幅逾十倍，機械公會將匯總結果提供給工業局，隨後交通部航港局發問券調查表格，機械公會以Mail及機械公會官網通知會員廠商填寫問卷調查。

機械公會指出，港務局日前召開國際運費平穩工作小組會議後，提出替代方案，希望協助業者將貨櫃船改用散裝船。囿於貨櫃船價格相對比散裝船便宜，又可在貨櫃內堆疊，也不需像散裝船需要進行防水。國貿局隨後也曾發文給各公協會調查1∼3月海空運需求進行調查。

機械公會指出，台灣機械業者出口報價採取FOB或CIF，造成業者對改用散裝船，反應兩極化，採FOB報價業者，客戶需負擔離港後所有運費，只要客戶願意接受，可接受改用散裝船，如果客戶不同意，就只能延後出貨。採用CIF報價的業者得負擔所有運費，每台機械設備售價僅20多萬美元，改用散裝船，平均每台機器設備運費費用1萬∼3.5萬元不等，無利潤可言，多半不同意。

身為運費飆漲苦主的高明總經理張仕育表示，高明接單部分以CIF報價、部分以FOB報價，去年初，高明銷往土耳其的小型龍門若用散裝船每1個貨櫃5,000美元，去年11、12月報價飆升至13,500美元，等報關裝船後，船運公司坐地喊價，每個貨櫃運費翻倍至27,500美元，但已辦完結關無法退關，整個過程猶如被搶劫。去年迄今新台幣兌美元匯率升值，匯損造成利潤短少5％，運費吃掉利潤20％，高明對CIF報價部分，採取與客戶交涉，雙方各負擔一半。

機械公會表示，機械公會接獲業者申訴貨運公司任意漲價的投訴，下週將轉告給政府相關單位，請求協助解決問題。