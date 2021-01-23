1/16-1/22國內外焦點：拜登逆轉前朝令

國內

經濟部20日公布2020年12月外銷訂單，表現遠超出預期旺到不行，經長王美花接受本報專訪時以「驚豔」二字形容……

樂天國際銀行19日低調宣布營運，成為台灣近30年首家獲得新銀行執照的銀行，也是目前三家純網銀中唯一正式對外營運……

有鑒疫情發展比過往迅速，陳時中宣布六大行動管控，指揮中心及專家將進駐部桃，成立「前進指揮所」……

柯文哲20日召開記者會表示，現階段不適合舉辦大規模的群聚活動，因此決議取消年貨大街的實體活動……

台產表示，最近確實因防疫保單熱賣讓作業系統難以負荷，若未來風險累積至所定額度，將針對商品銷售進行管控……

國外

拜登就任後馬上開工，火速簽署17項逆轉川普政策的行政命令，包括重返巴黎氣候協定與世界衛生組織，與加入COVAX……

葉倫還會表示，美元與其他貨幣的匯價應交由市場決定，行情會依據經濟表現的不同而進行調整，並且促進全球經濟的調整……

2020年10月底上海外灘演講、11月初螞蟻集團上市觸礁後，馬雲消失在公眾視野，中外投資人信心受到打擊，時隔兩個多月後……

看好拜登時代即將來臨，可望帶領新執政團隊解決這次重創全球的公衛危機，美股自選後上演一波噴出行情……

大陸經濟快速脫離疫情影響，大陸國家統計局18日公布數據顯示，2020年第四季GDP年增6.5％，創兩年單季新高……