1/16-1/22國內外焦點：拜登逆轉前朝令
國內
去年外銷訂單5,336億美元 寫新高
經濟部20日公布2020年12月外銷訂單，表現遠超出預期旺到不行，經長王美花接受本報專訪時以「驚豔」二字形容……
全台首家純網銀 樂天銀開張
樂天國際銀行19日低調宣布營運，成為台灣近30年首家獲得新銀行執照的銀行，也是目前三家純網銀中唯一正式對外營運……
疫情擴大 指揮中心進駐部立桃園醫院
有鑒疫情發展比過往迅速，陳時中宣布六大行動管控，指揮中心及專家將進駐部桃，成立「前進指揮所」……
本土疫情升溫 迪化街年貨大街喊停
柯文哲20日召開記者會表示，現階段不適合舉辦大規模的群聚活動，因此決議取消年貨大街的實體活動……
防疫保單掀團購潮 停售聲起
台產表示，最近確實因防疫保單熱賣讓作業系統難以負荷，若未來風險累積至所定額度，將針對商品銷售進行管控……
國外
拜登就職 美將重返世衛與巴黎氣候協定
拜登就任後馬上開工，火速簽署17項逆轉川普政策的行政命令，包括重返巴黎氣候協定與世界衛生組織，與加入COVAX……
美國準財長葉倫穩匯 力挺美元
葉倫還會表示，美元與其他貨幣的匯價應交由市場決定，行情會依據經濟表現的不同而進行調整，並且促進全球經濟的調整……
馬雲露臉了 阿里大漲10%
2020年10月底上海外灘演講、11月初螞蟻集團上市觸礁後，馬雲消失在公眾視野，中外投資人信心受到打擊，時隔兩個多月後……
拜登登基行情 歷任總統之冠
看好拜登時代即將來臨，可望帶領新執政團隊解決這次重創全球的公衛危機，美股自選後上演一波噴出行情……
陸去年GDP成長2.3% 超預期
大陸經濟快速脫離疫情影響，大陸國家統計局18日公布數據顯示，2020年第四季GDP年增6.5％，創兩年單季新高……