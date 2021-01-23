來不及在台中開飯店 寒舍創辦人長子驟逝

寒舍集團創辦人蔡辰洋長子、寒舍餐旅董事蔡伯府，驚傳22日晚上因身體不適緊急送台大醫院急救，但途中已失去呼吸心跳，到院後搶救無效去世，消息於23日凌晨傳出，震驚市場。

按寒舍家族規畫，蔡伯府原本是第一順位接班人，但因健康因素與婚姻事件，104年由寒舍餐旅董事長轉任董事後淡出集團決策圈。但他仍有心創造個人事業在台中投資開飯店，如今他溘然辭世，所有人生計畫就告終。

62年次的蔡伯府，綽號「小牛」，學的是金融與財經、對數字敏感，民國88年自美學成歸國，曾在中國信託任董事長辜仲諒特助、也曾在姑丈陳國和的日盛證券歷練。民國90年蔡辰洋、蔡辰威兄弟接手來來飯店並更名為台北喜來登大飯店，蔡伯府受命出任喜來登執行長，負起為老飯店重新擦亮金字招牌的重責大任。

民國98年蔡伯府接下寒舍餐旅集團董座，任內寒舍餐旅集團除成功 開出寒舍艾美酒店，也與擔任集團執行長的弟弟蔡伯翰聯手成功發展館外餐飲事業。

蔡伯府個性內歛沈穩，話不多，但傳承了父親蔡辰洋的基因，非常重視客人感受。當年記者採訪他時發現，他隨身帶著一小包，裡面放著溫度計、磅秤和量尺，他走到那都會取出測量看看室內溫度夠不夠舒適 ，食材份量達不達標準。此外，他也非常重視員工同仁健康，開會時都會要求餐飲部照自己的食譜打健康果汁與同仁分享。

在傳統家族接班體系中，蔡辰洋最早原本規畫由蔡伯府接班，但據了解，原本就有哮喘的蔡伯府後來身體出現狀況，加上情感婚姻問題上了社會版面。104年蔡伯府以「個人因素」為由請辭寒舍餐旅董事長，由叔叔蔡辰威接棒推動集團上市。

寒舍餐旅成功上市後，蔡辰威辭董座，賴英里接任，被形容為 「觀光飯店業最美麗董事長」。105年蔡辰洋心肌梗塞過世，賴英里全心投入旅館飯店經營管。107年但受緋聞事件影響，賴英里請辭，蔡辰洋次子、綽號「小寶」的蔡伯翰接寒舍餐旅董事長。

蔡伯府轉任寒舍餐旅董事後，淡出集團決策圈，家族希望他在家好好顧健康，但「不甘寂寞」的蔡伯府顯然「還有許多自己想做的事」，「擁有屬於自己的天空」。

去年11月蔡伯府告訴本報記者自己雖「辭職退休了」，但仍想「自行創業」，所以想約記者「採訪聊聊」。蔡伯府想做的事業仍是開旅館，他告訴本報記者他想在台中市開飯店，但末透露詳細計畫。如今他驟然離世，不免予人「壯志未酬」之憾。