出版業自辦書展 留住10億買氣

出版業年度盛事台北國際書展實體展連兩年被「疫」聲喊卡，文化部不辦，業界2021年決定自救自辦，創34年來首例！

台北國際書展是一年中人氣、買氣最高的六天，粗估可以吸引50萬人次、創造高達10億元圖書零售，以及版權交易、新書宣傳等，對低迷的出版市場來說就怕人氣買氣潰散。

因此，台北國際書展停辦消息一出，業界龍頭紛紛表態，唯一上市出版商時報宣布下周自辦「時報書展」，比照台北書展原規劃時間、展攤、促銷案；最大連鎖書店誠品開放全台20家書店，即日起提供出版社免場租辦活動，還有青鳥書店等免費釋出空間與時間，全台陸續響應。

時報出版董事長趙政岷表示，書店愈來愈少、賣書愈來愈難，像台北國際書展每年聚集逾300家出版社參加，舉辦上千場講座活動，是全年盛事，也因此，去年書展停辦，普遍影響出版社第一季營收獲利，時報出版當季營收跌破億元，獲利甚至不及百萬元。

台北國際書展連結元旦、過年，民眾拿紅包、年終獎金有錢有閒，是出版業最大旺季，不僅新書出籠，較平日多三成，書展帶動場內銷售、場外交易也很驚人，許多大型出版社六天展期交易額數百萬元，許多小型、獨立出版社一、二成營收也在書展中實現。今年因為疫情人們宅在家閱讀時間可望增加，更被出版業看好，粗估今年新書、活動量都是最多。

但原定下周二開展的台北國際書展實體展卻因疫情急喊卡，至於線上展照辦，從去年12月29日起跑至少到今年5月。但仍然讓準備多時、砸下40、50萬元布展的出版業震驚，包括大塊、蓋亞等書展首賣新書、策展活動等，不是取消就是連夜急扣書店借場地，或將部分場次以影片或Podcast呈現。

青鳥書店創辦人蔡瑞珊在第一時間表示，書展期間讓各家出版社來青鳥旗下四家書店辦講座活動，一律場租免費，下周已有逾三、四場書展活動開講。

圖書通路龍頭博客來透露，去年台北國際書展停辦，許多出版社3、4月陸續將新書宣傳、主題策展搬到博客來，今年可望提前集市衝買氣。