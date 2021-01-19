台灣燈會取消 觀光財損百億

鑑於本土疫情擴大，政院宣布，2020年由新竹市舉辦的台灣燈會確定取消。32年來首次停辦，學者預估損失百億觀光產值。行政院長蘇貞昌19日邀集陳時中、交長林佳龍、新竹市長林智堅會商，考量台灣燈會在人流管制、採用實聯制不容易執行之下，決議停辦2021年台灣燈會。林智堅並表示，停辦主因還包括竹科企業紛紛反映，故決定停辦。

衛福部長陳時中19日宣布，國內新增4例本土病例，均為醫院感染事件的確診個案接觸者，匡列的居家隔離者有353人，還會再增加。新增的四例確診全都是衛福部立桃園醫院感染事件的確診接觸者，其中二例為案863（護理師）同住家人（案864、865）、一例護理師同事（案868），以及住院病患的外籍看護（案869）。這次的病毒株和先前的不同，是目前世界上主要流行的強勢變異病毒株，惟並非傳染力增強的英國、南非變種病毒株。

對於停辦損失，林佳龍表示，包含觀光局投入的2億元預算，至於無形、間接損失，涉及觀光業，還要盤點。觀光學者初估，2020年台中燈會突破千萬人次，若以一日遊平均每人花費近千元計算，至少損失百億觀光產值。

至於春節返國潮，指揮中心副指揮官陳宗彥說，高峰落在14日，當日有5,700多人入境，隨後下降， 18日已不到1,700人。目前全國居家檢疫人數有3.7萬人。目前防疫旅館有20,056間房，共有10,956人入住，入住率55％，月底前還可再增1千房，總數達2.1萬間房。從訂房狀態來看，24日以前每天有1,800人預定，25日後預訂數趨緩。

在集中檢疫所方面，目前共有3,402房，1,572人入住，入住率46％，未達一半，惟將不再釋出空房，供返國民眾預約。