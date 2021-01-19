台驊去年營收年增34％ 顏益財談海運榮景

以經營海運承攬業為主的台驊投控（2636）19日法說會，該公司今年前三季營業利益達到4.79億元，年增124.7％，EPS成長80.6％，台驊董事長顏益財指出，第四季東南亞航線運價也上漲，是他在海運市場40年來首見全航線運價上漲局面，公司第四季業績會有更好表現。

台驊去年12月營收18.21億元，年增82 .15％、月增14.10％；其中，海運部分營收11.18億元，年增99％、 月增6.48％，雙創歷史新高。公司董事長特助萬心寧指出，過去公司在歐美線每個貨櫃能賺取的差價在1到2百美元之間，目前整櫃貨已有近千美元。

去年1～12月合併營收151.52億，較去年同期成長34.18％，也是歷史新高，其中海運進出口業務86.15億元，佔總營收56.86％，年增率33.85％；空運進出口業務營收50.19億元，佔總營收33.12％，年增率50.61％；物流業務營收15．19億元，佔總營收10.02％，年減 0.36％。

台驊也有投資股票，主要長期投資於航運同業，截至第三季帳列其他綜合損益金額（OCI）為0.42億元，隨第四季股價上漲，估計OCI金額將持續增加，每股淨值估增加1.5到2元；公司剛完成增資一千萬股，募進對30億元，公司每股淨值增加2.28元，股本稀釋8.05％； 另公司發行3千張CB，募集到3.15億元，轉換價格39.5元，全數轉換股本增加7,595張，股本稀釋5.76％。2021年估計每股淨值提升6.17到6.67元。

顏益財估計，今年上半年歐美海運運價仍在高檔，東南亞線或許會下修，空運市場因疫苗運送，估計未來兩年疫苗運輸須8千架747全貨機，而市場僅約有2千架747全貨機，運價高檔可期，中歐鐵路也一樣，中國本身因疫苗開始施打，內銷市場看好，有利公司在大陸內貿物流業務。

顏益財表示，公司未來五年平均毛利率以成長20％為目標，海運、空運與物流以各達三分之一為目標，中國大陸市場占比則規劃自目前的六成五降到五成。