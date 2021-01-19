桃捷A7店員工染疫 摩斯：已停業並消毒

（3:20更新）摩斯漢堡發聲明表示，案865為桃園捷運A7站摩斯分店員工，為確保員工及顧客安全健康，該分店已自1月18日起暫停營業並消毒。

案863接觸者。（圖／指揮中心提供）

確診護理師（案863）的丈夫（案864）與女兒（案865）今確診，指揮中心今也公布確診護理師一家的足跡，護理師與丈夫曾在1月13日與16日出入桃園南門市場，時間分別介在上午11點至下午1點間，其他足跡仍待調查；另護理師的女兒（案865）在桃捷A7的摩斯漢堡工作，1月16至18日都有上班，但時間點未明。

我國今新增四例本土個案，其中有兩例為50多歲護理師（案863）的同住家人，分別是護理師的丈夫（案864）及女兒（案865），目前匡列7名親屬與17名職場接觸者，所有人都還在安排採檢當中。

指揮中心今也公布確診護理師一家的足跡，案863（護理師）與864（丈夫）曾在1月13日與16日出入桃園南門市場，時間分別介在上午11點至下午1點。

案864、865的接觸者。（圖／指揮中心提供）

而案865（女兒）是摩斯桃捷A7店的員工，但時間點未明，陳時中指出，該個案平時的工作包含食材準備、販售及收錢，由於接觸的人無法掌握，所以才會公布足跡，請曾出入過相關場所的民眾做好自主健康管理。

醫護家人感染，引發外界關心社區的風險，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，醫院群聚相關被感染的護理人員在家中的密切接觸者，還沒看到跡象有進入社區，但家人和社區的接觸狀況，還要疫情調查釐清。

陳時中表示，案864（丈夫）在收容處所工作，為全封閉式的環境，內部包含輔導老師人，部分圈做居家隔離，另也有部分圈作院內人士，都會做居家隔離。

對此，摩斯漢堡則發聲明表示，指揮中心今（19日）所公布的本土個案，確診護理師的女兒（案865）為摩斯漢堡桃園捷運A7站分店員工，為確保員工及顧客安全健康，該分店已自1月18日起暫停營業，且店家也全面消毒。

案856接觸者。（圖／指揮中心提供）

至於因醫院感染導致的社區感染，案852護理師(確診醫師838的女友)的社區接觸者採檢結果，陳時中說，所有病患76人，目前已對63名病患與陪病接觸者進行採檢，均為陰性，其他13人採檢中。另增加兩名患者和陪病家屬也是陰性，實習醫生8人也是陰性。

各界關心的外出學校進修的採檢對象，目前師生共採檢8人，結果都是陰性。

護理師案863的女兒今確診，該案在桃捷A7站工作，對此，摩斯漢堡也發聲明指出，該分店昨已停業並全面消毒。（圖／摩斯漢堡提供）

（中時新聞網 何立雯 、中時、 陳人齊）