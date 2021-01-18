意外！台塑集團今年不加發紅包

台塑集團總裁王文淵考量疫情未除、景氣考驗艱鉅，且認為紅包、慰勉金不應變成常態化，因此決定2020年年終獎金依循公式發放，不額外給紅包，但支持員工以企業為員工提撥的購股獎勵金發放。以台塑集團員工2012～2019年累計提撥金額粗估，這八年全數在職員工購股獎勵金約5～6萬元（不含利息與補充保費），亦即依個人帳戶餘額全數發放。

據悉，王文淵認為，台塑四寶2020年獲利縮水，即使下半年收益加速復甦，但整體獲利表現還是不太好，目前全球疫情蔓延，對景氣、營運仍無法太樂觀；尤其，公司營運有好有壞，要做出區分，紅包、慰勉金不應變成常態化，因此最後拍板不加發紅包。

台塑集團日前公布2020年自結獲利，四大公司年終獎金依公式計算，為3.66個月本薪，台塑工會18日與營運高層進行年終獎金溝通會，希望在年終獎金外爭取加碼紅包，但最終王文淵決定不加發紅包，是近年來罕見情況。

台塑工會代表指出，受疫情影響，獲利大幅衰退，因此沒有發放紅包，改以2012至2019年的購股獎勵金的形式，總裁王文淵認為希望大好或大壞，才發紅包或慰勉金，工會雖然了解，但覺得遺憾，沒有這個心理準備。

台塑集團表示，「購股獎勵金」是創辦人王永慶、王永在設立，每年都會為員工固定提撥購股獎勵金，提撥金額依各公司不同，以本薪1.3倍的10％，以及停車費、宿舍費等，平均每人每年金額約七千至八千元；此機制補貼員工買台塑集團九家上市公司股票，且五年內不能買賣，凝聚集團向心力，若員工沒有購買自家股票，可在日後退休時發放。

台塑集團過去曾兩度發放購股獎勵金，上一回是2012年碰上金融海嘯，台塑年終獎金只有2.83個月，當年公司也有發放購股獎勵金；這次則是將2012年來累積的金額一次發放，平均每人約可領5～6萬元。

台塑集團認為，因疫苗開始施打，加上進入後疫情時代，疫情對整體經濟影響將慢慢消散，宅經濟需求不減，相對2020年營運獲利基期低，目前對2021年展望偏向改善好轉。

不過，疫情仍是影響油價、塑化產品需求後市重要關鍵，特別是大陸疫情能否有效控制，且農曆年後工人是否能順利返回崗位，都是重要的觀察指標。