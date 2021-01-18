桃機三航廈招標 三星物產攜榮工過2關

桃園國際機場第三航廈工程招標土建工程，18日第二階段規格標開標，由Samsung C&T Corporation與榮工工程共組團隊投標，並通過審查，桃機公司預計1月28日召開評選會議，若該團隊通過評選，可望於農曆年後簽約、並動工。

桃機第三航廈設計雖在2016年完成國際競圖，不過由於設計繁複、興建技術難度高，工程招標經過多次招標，卻沒有廠商投標而流標，不僅全案預算提高預算至800多億元，主體工程的土建、機電分柝二標，加上多次與廠商座談溝通優化招標條件，終於有廠商出手投標。

其中，總預算445億元的土建工程，去年8月第一階段資格標共有大陸工程、日商華大城營造，以及三星、榮工等二個團隊通過資格標，不過大陸工程團隊並未投第二階段規格標，由榮工公司團隊一組投標並通過規格標審查。

總預算機電工程的部分，去年11月第一階段資格標有亞翔工程，以及士電、東元、百總工程團隊等二組廠商投標，預計4月9日開標。

桃機公司表示，第三航廈土建工程將於1月28日召開評選會議，屆時將由評選委員評選決定榮工團隊是否為最優勝團隊；若經評選合格，桃機公司與顧問團隊將與得標廠商攜手，共同為國人打造未來國門。

桃機第三航廈北登機廊廳、主體航廈、南登廊廳將採取分階段施工、營運，工期分別為42個月、52個月、60個月，若後續招標順利，可望在2024年、2025年、2026年分階段完成，預計2026年第三航廈可望全區完工啟用啟用。

桃機公司表示，第三航廈設計容量，整體可滿足年容量4,500萬人次出入境需求，其中直接與第三航廈連接的南北廊廳可服務2,000萬人次，未來新增遠端衛星登機廊廳，可再增加旅客候機年容量2,500萬人次。

（工商時報 郭及天）

桃園機場公司18日宣布，第三航廈土建工程招標，第二階段「規格標」截止投標，並由「台灣國際三星物產公司（Samsung C&T Corporation）/榮工工程公司」共同投標，18日正式過了第二階段規格標階段。

桃機公司說明，第三航廈土建工程預算金額為445億元，2020年8月除了「台灣國際三星物產公司（Samsung C&T Corporation）/榮工工程公司」外，另有「日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司/大陸工程股份有限公司」，總共2組人馬通過第一階段資格審查。

桃機公司說明，18日下午2點規格標開標，由「台灣國際三星物產公司（Samsung C&T Corporation）/榮工工程公司」共同投標團隊通過審查。本案招標即將進入「最後評選階段」，將於28日召開評選會議，屆時將由評選委員評選決定是否為最優勝團隊；若是經評選合格，機場公司暨顧問團隊將與之攜手並進，共同為國人打造未來國門。

桃機公司進一步說明，第三航站主體航廈土建工程標是採取「選擇性招標」，將加速推動第三航廈建設，2024年完成北登機廊廳、2025年完成主體航廈及2026年完成南登機廊廳等分階段目標。

桃機公司指出，第三航廈之設計容量，整體可滿足年容量4,500萬人次之出入境所有作業需要，其中直接與T3連接的南北廊廳可服務2,000萬人次，未來新增之遠端衛星登機廊廳，可再增加旅客候機年容量2,500萬人次。

另有關第三航廈電聯車系統規劃，桃機公司說，經過多次與相關單位及主要國籍航空公司研議，後續航廈營運模式規劃採「一航廈一聯盟」方式，加上藉由停機位的妥適分配，可減少跨航廈轉機的旅次，機場公司已持續滾動檢討，保留最大彈性並持續檢討規劃合適運具使用，未來整體第三航廈規劃施工作業亦將審慎進行，滿足國人及旅客需求。

（工商時報 郭建志）

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