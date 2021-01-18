缺櫃無解！航運火燒船 製造業池魚遭殃

航運類股去年12月暴漲後遭血洗，從起漲點算漲幅都已縮水，但海運業者基本面仍旺，因為缺櫃問題依然無解，運費完全是賣方市場。總部在美國的貨運代理商Flexport估計，全球至少還短缺50萬個20呎標準貨櫃。外媒分析，貨物因缺櫃運不出去，恐危及全球製造業與經濟復甦。

數名台灣貿易商消息人士透露，運費自去年下半年開始漲價，儘管海運業者由每月調費率改成每周漲，仍無法解決貨櫃供給遠低於需求問題，除運費漲5至6倍不等，也不是出得起運費就保證有櫃，甚至傳出海運業者已經考慮購鋼造櫃。

據外媒報導，漲最兇的東亞-北美航線，過去每櫃價格是2000美元，但今年2月中旬報價已達13000美元，相當於暴漲至6.5倍。雖然不少專家認為缺櫃問題會在今年第2季後緩解，但Flexport全球海洋副總裁波斯庫斯(Nerijus Poskus)表示，不如預期樂觀，航運成本今年較去年上升壓力更大。

分析師指出，缺櫃、運價飆漲影響已從供應鏈層面擴及至營業層面，業者可能被迫減少產量，或是庫存壓力影響現金流。還有專家認為恐出現疤痕效應，由於消費者或業者須承受運費成本增加，對經濟影響即使解決缺櫃問題會依然持續。

疫情下航空、旅遊業大受打擊，消費趨勢從實體改向線上、各國政府祭大規模紓困措施，雖刺激各種消費需求成長，但由於全球航運業大打結，世界銀行(World Bank)已將2021年貿易成長率下調至5%。

台股貨櫃三雄，今天(18日)早盤齊殺，以9時21分為基準，長榮跌幅逾7％，報31.25元；仍在處置中、限制每20分搓合1盤的陽明跌近9%，報21.30元；萬海跌幅逾4%，報41.10元。

（中時新聞網 王毓健）

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