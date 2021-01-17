貨櫃船今年獲利 業界估增5～6成

貨櫃船公司去年大賺疫情財，今年獲利如何成市場關注焦點！法人多估會有近倍數成長，國內大型攬貨公司則分析，今年美國線長約運價美西線提高七成以上，美東線提高五成以上，加上船公司今年全年都可享有獲利，不像去年上半年仍有多家公司處於虧損，估計今年貨櫃船公司全年獲利可以較去年增加五到六成。

一家以美國線為主力的超大型攬貨公司負責人表示，就他所知，全球10家以內的超大型直客，包括IKEA、威名百貨等，都已提前簽屬今年美國線長約，美西線每大箱（40呎櫃）約自1,300美元提高到2,500美元，美東線自2,300美元提高到3,500美元，接下來大型直客與攬貨公司，估計美西長約價約自1,450美元提高到約2,700美元以上，美東則自2,450美元提高到約3,700美元以上。

另去年貨櫃船運市場是美國線運價領先上漲，5月底美西線每大箱運價漲破2,000美元，年底漲到約4,000美元，外加約1,000美元買艙費，美東自2,700美元漲到4,700美元，外加1,000美元買艙費。

歐洲線去年5月底每箱（20呎櫃）運價還只有827美元，一直到11月底才升2,000美元，年底約4,100美元；東南亞航線11月之前每箱運價僅在100美元上下，11月之後才開始上漲，年底漲到500至700美元，因此全航線運費最高水平會落在今年第一季。

兩家大型攬貨公司負責人都認為，因為市場積壓太多貨櫃未運，另各國港口與內陸也都有太多積壓的貨櫃，農曆年後還有大量貨物需要輸運消化，最樂觀的情況是7、8月缺櫃現象獲得改善，而第三季是貨櫃船運市場傳統旺季，運價還下不來，第四季市場進入淡季，運價有可能下修三到五成，但也還是高水平的運價。

由於全球近九成的一線防疫物品來自大陸，德國明鏡周刊近期報導指出，大陸農曆年逼近，歐洲貿易商擔心大陸工廠停工，物流遭遇瓶頸，貨物價格上漲，正在加快進口大陸醫療防疫物資。

而大陸官方擔心春節人口大量移動不利防疫工作，要求民眾非必要不要返鄉，也要求企業錯峰放假，估計很多工廠春節期間仍會輪班作業或提早開工，讓農曆年後約兩周的淡季提前結束。

對於近期貨櫃三雄股價波動現象，超大型攬貨公司負責人認為，三家公司近三個月股價漲幅大，比較早進場的投資人都已經賺很多，獲利了結的人自然增加，另外法人先拋售一些，再找低價機會進場的可能也有，香港的貨櫃航運股並未下跌，以貨櫃船運市場今年獲利預估來看，股價應該只是到了半山腰。