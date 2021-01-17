台塑年終3.66個月 工會爭取紅包

台塑四寶日前公布2020年自結獲利，四大公司年終獎金依公式計算，為3.66個月本薪，預計1月27日發放年終獎金，為爭取開年好運，台塑四寶工會代表今（18）日將北上，與台塑企業總裁王文淵以及四寶董事長會面，期盼能爭取總裁萬元以上加碼紅包；屆時，除王文淵定奪的紅包金額，其對今年景氣看法、集團營運想法更是關注焦點。



台塑集團年終獎金公式，以四寶稅前平均每股獲利4.1元、核發4.5個月本薪為基準，每股獲利每增減1元，就加發或減發年終獎金0.6個月本薪，上限為七個月本薪，下限為三個月本薪。



受制新冠肺炎疫情衝擊，台塑四寶2020年自結獲利726.94億元，年減42.7％，但相對上半年虧損，下半年成功追回大半獲利。四大公司年終獎金依公式計算，達3.66個月本薪，雖創近八年新低，但優於預期的3.5個月，仍羡煞不少上班族。

宅經濟及報復性需求爆發，造成防疫製品、家用運動器材、建築材料、3C及家電製品等需求大增，2020年底石化價格已回復至疫情前水準。

2021年在新冠疫苗問世，各國陸續開打，以及油價趨穩回升、塑化短線供需仍趨緊，有助支撐台塑集團生產能量加溫發揮。

台塑集團工會代表認為，總裁王文淵過往為勉勵員工，多會在年終獎金外，加發紅包；2019年便是加碼每人2萬元的大紅包。

2020年因疫情衝擊，四寶獲利縮水，但在經營團隊長期貫徹的差別化、多元市場策略，以及支持AI應用學習，讓營運復甦動能加快回穩。