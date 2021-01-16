原油、煤炭跌 中油、台電2020營運兩樣情

苦於國際油價大跌，導致資產減損，中油最新自結2020年稅前虧損為新台幣200億元，反觀台電受惠煤炭等燃料成本下跌，2020年前11月稅前盈餘達279億元，全年篤定繳出營運好成績。

經濟部所屬國營事業單位營運業績陸續出爐，2019年獲利冠軍的中油，2020年勢必讓出寶座。

根據中油最新結算，受疫情影響，國際油價大跌，從每桶60多美元，一度跌到20美元以下，衝擊獲利，全年度稅前虧損達200億元。

中油發言人張瑞宗表示，中油本業因近期油品價格回升、石化行情上漲、天然氣銷量增加等因素，去年有賺錢，不過，由於2020年年底的原油價格仍低於2019年年底，使中油海外礦區的資產減損額度大，因此全年仍呈現虧損。

張瑞宗也說，2020年有很多政策因素影響營收， 如液化石油氣（桶裝瓦斯）部分，中油已幫消費者累計吸收11.4元，等於消費者每買一桶20公斤瓦斯，中油就負擔近230元，汽柴油也因受亞鄰最低價限制，長達20多周未漲足，此外，燃料油也因配合紓困，幫顧客負擔30%。

至於台電表現，目前財報還在決算當中，不過，截至2020年11月為止，台電稅前盈餘已達279億元。

台電表示，雖然配合政府紓困減收電費，並依經濟部核定的核能後端營運總費用重估案，補認列核能發後處置費用變動數，不過，受惠於國際燃料市場大跌，節省發電及購電的燃料支出，預計全年盈餘將比法定預算盈餘21億元高。

台水2020年度稅前虧損7.33億元，台水副總經理王明孝表示，主要是負擔二期稻作停灌補償費近7億元，及配合政府推出水費減免等紓困措施。

王明孝指出，2020年水情吃緊實施水源區域調度，使台水購買原水及運水的動力費用上升，此外，台水在新竹等地進行地下水井等水源開發，也增加折舊、工程方面的支出。

台糖2020年稅前盈餘為36.31億元，主要為處分投資性不動產及營建毛利等因素所致。

受疫情影響，許多行業2020年度營運績效不理想，2021年的年終獎金可能不如往年豐厚，外界關心，國營事業2021年年終獎金是否能再度領到4.4個月。

國營會發言人胡文中表示，目前油、電、糖、水的盈餘狀況多已出爐，不過仍須考量國營事業負擔的政策因素，預計需等到農曆年後，才會有進一步的結果。

延伸閱讀

到頂了？油價掉頭狂殺 背後最大兇手曝光

中澳角力犧牲品 73艘澳煤炭船清關等半年

台電專業總管理師張廷抒 登百岳洗滌身心靈