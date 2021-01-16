1/9-1/15國內外焦點：上市櫃去年營收3高

國內

2020年12月成長幅度前三大族群為其他電子、營建及光電，主要反應蘋果新機遞延問世，以及季節性認列入帳等因素……

台積電為了維持產業領先地位，會持續擴建極紫外光先進製程產能。台積電3奈米預期2021年風險試產，2022年下半年進入量產……

今年不論是鐵礦砂、煤炭、黃豆與其他穀物，需求都是看增，目前海岬型船期貨價是近10年1月最好的價格……

2021年開春第一炮「中華開發大樓」12日公開標售，新光人壽以92.888億元成功得標，換算每坪土地決標價達1,229萬元……

隨著蘋果今年新機iPhone 13拉貨及榮耀轉往高階智慧機，今年第一季有機會是大立光最差的一季……

國外

拜登執政團隊高層表示，拜登執政初期將推動兩大支出計畫，周四公布的紓困案僅是其一，第二項紓困法案預計於2月推出……

根據聯邦調查局一份內部公告指出，川普的支持者已計劃在1月16日到1月20日進行起義，要在全美50州首府發動武裝抗議……

以銷售量來看，此次召回數量也偏高，特斯拉去年總交車量約50萬輛，產業市調機構汽車情報指出，美國地區的交車量約20.56萬輛……

分析師看好旅遊業提前復甦，再加上石油輸出國組織及美、俄等主要產油國有共識不急著增產，皆令市場預期今年油市供不應求……

包括進出口、出口總值，中國均創下歷史新高，其出口在全球占比攀上高峰，亦是全球唯一貨物貿易正成長的主要經濟體……