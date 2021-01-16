缺瘋了 運價高到用超小船、改裝船也能賺

貨櫃船運市場運價一再加高，在缺艙缺櫃情況下，已經有攬貨公司自己租用亞洲區間航線超小型貨櫃船跑歐洲長程線，顯示目前單位成本高的小船用來跑洲歐洲線也能賺錢；另外大陸中遠海運集團將紙漿船改裝為貨櫃船應急，證明花大錢改裝也能符合營運績效。

業界以元月歐洲線運價估算，跑兩趟可以賺回一艘船。業者分析，以一月歐洲線每箱運價5千美元估算，扣除1千美元成本，每航次滿載總獲利7,360萬美元，跑兩趟就能大賺1.472億美元，實裝九成五計也有1.398億美元收入，對比2013年該型船每艘造價1.37億美元，只要航行兩趟就回本，是四十年未見的暴利行情。

大連中遠海運重工建造的6.2萬噸多用途紙漿船「中遠海運榮耀」，經過三晝夜緊急改造，讓船隻具備裝運貨櫃條件，本月開始加入貨櫃運輸行列。

全球排名第五的丹麥的得夫得斯貨運公司，因為市場一櫃難求，租進三艘可裝載650箱(20呎櫃)的多用途船與一批貨櫃，直航上海與丹麥間。由於亞歐線目前多數船公司是以1.8萬箱以上的貨櫃船在航行，得夫得斯租的船根本是迷你船，卻能用來跑亞歐線，近日又有一家攬貨公司跟進，租的是大一號，可裝一千箱貨櫃的船舶。

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