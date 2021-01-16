船員染疫、海盜侵襲 貨櫃船商賺錢大不易

貨櫃船公司去年下半年開始大賺，但是營運的風險與艱辛也更勝以往，15日驚傳丹麥馬士基航運一艘航行非洲多個港口的船隻「MAERSK CARDIFF」輪，本月13日晚間在幾內亞灣海灣遭到海盜兩度襲擊，一次是在晚上8點，4小時後又遭到一次襲擊，幸好船隻預作防範，未讓海盜得逞。

過去一年船員染疫、船員工作逾期因各國境管無法更換，極端天候造成船隻海損或是大量貨櫃落海，以及貨櫃因為各國缺工造成嚴重的調度困難，加上各國碼頭壅擠，造成船期嚴重延誤等，都讓船公司疲於奔命。

自新冠肺炎爆發後，船公司最怕的就是船員染疫，最初幾個月因為各國境管，船員無法上下船進行更換，也讓船員免除遭受病毒侵擾的危機，但時間久了，船員逾期工作太久，情緒不免失控，船公司不得不尋找允許做船員更換的國家港口進行更換，而花了倍數金錢換上的船員，卻開始傳出染疫消息，一有船員染疫，船隻就需在外海隔離14天，船期損失相當大。

而海盜顯然是知道船公司近期大賺，對船隻進行攻擊事件大增，去年12月19日馬士基旗下集裝箱船“MAERSK CADIZ”輪就曾在，尼日利亞的幾內亞海灣遭到海盜襲擊。

根據國際海事局（IMB）最近發布的《2020年海盜報告》，几內亞灣目前是商船航行最危險的區域。2020年海盜襲擊商船次數高達195次，較2019年的162次增長約兩成。

另因為極端氣候，船隻遭大風浪侵襲的事件頻傳，去年11月30日日本海洋網聯船務（ONE）因為惡劣天氣所致，在夏威夷海域發生近7年來最嚴重的一起貨櫃落海事故，共有1,816個貨櫃落海或遺失，當中因有64個貨櫃裡頭裝載著危險物品，船隻緊急開回日本神戶後，因為需要做事故調查與貨損處理，還需要進行船舶檢修，至今船隻仍未恢復營運，其所屬聯盟成員也受累。

碼頭與運輸物流鏈缺工則是全球主要貨櫃碼頭共同的狀況，即使是台灣都避免不了，國外港口主要是因為工人染疫引物流供應鏈斷鏈危機，台灣港口則是因為船期延誤或船隻跳港，讓堆積在港口的貨物無法紓運，已經有大型貨櫃船公司自己的專用碼頭不夠用，只好將兩條航線船隻多花錢改靠其他船公司專用碼頭。

貨櫃船公司半年多來賺的錢夠多，被估計可以彌補過去10年虧損，但是全體員工付出的代價也很高，真的是賺錢不容易啊！