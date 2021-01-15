無店面零售 去年營收預估破3,200億

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊經濟，卻也帶動網路商機，經濟部統計發現，去年1至11月無店面零售業營業額創歷年同期新高，也是民國98年以來最大增幅，109年全年將突破新台幣3,200億元，可望雙位數成長。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，發現無店面零售業結合數位工具與社群平台，業績快速成長，而疫情來襲，政府、企業多改在家上班，民眾足不出戶，選擇在家解決日常生活大小事，加速網路商機蓬勃發展。

統計處資料顯示，無店面零售業去年1至11月營收為2977億元，年增12.3%，為98年來最大增幅。從中細看，可發現電子購物及郵購業佔73.1%，直銷及自動販賣機佔26.9%。在疫情危機還沒解除前，無店面零售業仍佔有極大優勢，109年全年營業額可望突破3200億元。

觀察商品銷售種類，發現民眾偏好購買「家庭器具及資通訊產品」、「食品、飲料及菸酒」、「藥品及化妝清潔用品」，分別佔比39.4%、26.6%、13.2%。

至於支付方式，多以信用卡為主，108年統計顯示，高達69.9%民眾偏好用信用卡消費，現金（含貨到付款）佔15.4%，行動支付比例為2.4%。

不過，無店面零售業也有遇到困境，又以「消費需求多變」佔比54.6%最高，「商品同質性及替代性高」佔50.5%居次，「價格競爭激烈，毛利偏低」佔43.3%為第三。