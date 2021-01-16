電動車主宰未來科技業 6檔後市值得關注

自從2020年11月9日拜登拿下270張選舉人票數後，台股突破13,000點整數關卡，全球股市進入Biden trade投資邏輯，綠能概念的風電、太陽能族群在選前先漲為敬，選後環保概念的新能源車概念接力上漲，中間穿插COVID-19紓困案增加、美國債務增加、聯準會強力寬鬆貨幣立場背景下的大通膨概念，航運、鋼鐵、造紙等族群的大漲，如今距離拜登就任的1月20日不到幾天，拜登概念股大概剩下金融與塑化族群還有補漲空間，從這個角度來看，台股的創新高之旅在農曆春節前還有搞頭，距離筆者先前預期的17,000點，剩不到1,500點，多頭仍有可為。

拜登藍色浪潮 先加碼紓困案

拜登拿下完全執政，藍色浪潮的第一個利多便是加碼紓困案，正好美國12月大非農新增就業人數出現減少14萬人，是疫情自去年四月爆發後首次大非農單月就業人數下降的情況。

自去年三至四月就業市場減少超過2,200萬個工作機會後，經過八個月的累積恢復約1,200萬個工作機會，如此嚴峻的就業市場，讓金融市場早早進入到「糟糕的就業數據促進財政刺激」的反市場操作邏輯，於是1月8日大非農數據公布後，道瓊指數與那斯達克指數不跌反漲，透露全球市場期待拜登兌現更大規模紓困案的承諾，高盛預期民主黨將在已經頒布的9,000億美元財政刺激資金基礎上再增加六千億美元。

加稅隱憂 衝擊美大型科技股

相反的，遭到藍色浪潮最強烈衝擊的可能是去年表現強勢的FAANG大型科技股，自2020年11月9日以來，以FAANG為首的科技股表現均不及大盤，主要是拜登曾提議要求對這些企業徵收帳面收入15%以上的稅，目前美國大型科技企業稅率遠低於15%，加稅成為美股潛在的隱憂。

不過也有部分聲音認為，拜登欲提高企業稅從21%到28%的提議，最終會因政治現實而落空或打折扣，因為包括西維吉尼亞州民主黨參議員Joe Manchin等在內的多位中立派民主黨人可能會出現搖擺，對加稅投反對票。

大力發債 殖利率升 通膨預期跟著上揚

因為要擴大紓困案，所以市場預期美國要大力發債，引發近期美債的拋售潮，1月8日10年期美國公債殖利率突破1%心理關卡，站上1.13%，在本周美國財政部計畫發行380億美元的10年期公債、240億美元的30年期美債和創紀錄的580億美元3年期公債，華爾街主要投行紛紛上調10年期美債殖利率到1.3%。

隨著疫苗大規模接種振興經濟展望，通膨預期也隨著殖利率上升。10年期美債平衡通膨率突破2.1%，是2008年以來首次，聯準會副主席克拉里達表示，如果美債殖利率上揚是受到經濟復甦展望而引起，目前突破1%的情況不會讓他感到困擾，暗示聯準會短期內並沒有出手壓制或延緩通膨上升的動機，於是大宗商品的再通膨概念仍是多頭主軸之一。

以台股的情況，市場認同度較高的，美原油站上50美元的台塑集團，一櫃難求的長榮、陽明、萬海，低基期的中航、新興，以及第一銅反映經濟復甦下的銅價上漲。

政策救市 經常性祭出低利率

從拜登加碼紓困案可以得到一個結論，那就是任何一個執政者都無法坐視勞工市場惡化，如果眾多的百姓沒有收入，民怨自然就會動搖政權，這比貧富差距擴大或不均更為重要，尤其是有大災難的時候，例如1997年東南亞金融風暴、2008年金融海嘯、2012年歐債危機等等，而每一次政策的救市措施，低利率必然是其中之一的工具。

而低利率對房市是利多，對股市也有資金行情的作用，所以長期來說，可以不難理解，為什麼30年前睡在忠孝東路抗議的無殼蝸牛，主張居住正義，但房價越打越高。

同樣的，為什麼台灣人均GDP達到三萬美元，可是多數人卻無感，理由很簡單，多數人並沒有認清，在資本主義制度下，勞工只能拿固定收入，而股東拿走多數利潤，因此不買股票成為股東，自然財富被重分配。在低利率時代不買房，當然隨著時間過去，通膨慢慢的侵蝕了薪資收入，無形中就變窮了。

所以很多人總認為金融財經世界的變化與他們的生活無關，其實，沒有一個人可以逃得掉，利率、房市與股市的變化，正所謂「你不理財、財不理你」。

逆勢看好 特斯拉帶頭衝

特斯拉是少數逆勢看好的高市值科技股，2020年特斯拉全年共生產了509,737輛，這是其首次實現年度產能超過50萬輛；2020年全年交付了499,550輛，較2019年的36.75萬輛增加了36%，幾乎達成年初定下的50萬輛交付目標。

元旦大降價的Model Y，訂單交付期已經延到第二季，1月8日的880美元收盤價，已經超越所有華爾街分析師的最新研報的目標價，估計又將掀起新一輪的調高投資目標價的聲音。根據德意志銀行預計，今年特斯拉交付量有望達到80萬輛，較此前預計的77.5萬輛調高了2.5萬輛，預計特斯拉今年的營收將達到460億美元，如果今年每個月都能維持元月的10萬輛水準的話，那麼特斯拉股價挑戰千美元指日可待。

蘋果造車合作夥伴未定 沾到邊的先漲一波

既然有特斯拉這個多頭帶頭衝，電動車已經成為科技業下一個成長的動力，華爾街認為電動車最終可能在未來十年內，在全球創造一萬億美元的市場機遇，自然聚焦在蘋果何時造車？

繼鴻海投資二億人民幣與拜騰合作造車，1月8日傳出蘋果正與現代汽車就電動車合作談判，甚至計畫明年推出首款電動車的測試版，難道鴻海不受蘋果青睞？根據現代汽車的說法指出，蘋果不只跟一家車商洽談，最初也找了賓士戴姆勒，現在還沒有做出最終的決策。

傳統的七大車商，面對燃油車重視引擎性能，轉變為電動車重視消費性科技服務，顯得十分焦慮，因此態度頗為積極尋求合作夥伴。但蘋果看上現代汽車主要是認為，現代汽車一直積極擁抱新科技，且對於合作態度開放。

關鍵是，要大規模生產汽車非常困難，建立合作夥伴代工關係是蘋果必然的選擇，這就像iPhone找到富士康代工一樣的模式，那麼最終蘋果是集各家之長來造車，還是只選一家車商提供最佳方案，以蘋果總是扶植第二供應鏈來互相競爭、降低成本的經營手法來推測，只能靜待蘋果最終揭開謎底。

在此之前，股市處在亂點鴛鴦譜的「沾蘋果光」即漲的階段。可關注泛鴻海集團的做扣件的乙盛-KY、鋁合金的鴻準、連接線的廣宇、鋰電池的新普、LED的榮創、面板的群創等。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)