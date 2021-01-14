貨櫃》歐洲線運價鬆動 美國線頻傳跳港

貨櫃船運市場本周的變化對台灣託運人來說是亦喜亦憂，喜的是歐洲線運價開始鬆動，本周已有船公司每箱（20呎櫃）減100美元，農曆年後可望大幅下修；憂的是美國港口壅塞，近兩周美東線有兩班大船對台灣採取跳港措施，讓部分船公司美東線買艙費從3,000美元跳升到4,500美元，美國西北岸航線也出現跳港船隻，令託運人憂心不已。

由於貨櫃船運市場九成航商估計缺櫃問題還會持續三個月以上，貨櫃三雄14日股價持續上漲，其中陽明盤中衝上漲停板；散裝船運則因今年需求明顯大於供給，相關船公司股價齊漲，其中四維航運漲停板，呈現散裝、貨櫃連袂上漲榮景。

貨櫃船公司歐洲線因為多數都是派超大型貨櫃船在航行，去年增加多艘2.3或2.4萬箱貨櫃船最大型船，艙位有過剩現象，因此新冠肺炎疫情爆發後，美國線運價自5月下旬開始明顯拉升，歐洲線運價遲至11月中旬才開始明顯拉升，而該航線運價急拉，從每箱（20呎櫃）1,508美元漲到本月8日的4,452美元，已經是2.95倍價。

但終究是船噸偏多，本周艙位已見到寬鬆，原本停止彎靠英國的大型貨櫃船公司，也開始恢復彎靠，業界估計農曆年後可見到運價較大幅下修。

美國線情況就不同了，洛杉磯港候港的貨櫃船超過30艘，港區與內陸物流倉儲作業人員染疫人數持續增加，物流供應鏈有斷鏈之虞，美國東岸港口惡化情況相去不遠，由於美東線航程長，船公司被延誤的船期要趕回的壓力也更大，12月底先是海洋聯盟有一家大型貨櫃船公司將美東線一個航次跳過台灣，上周馬士基與地中海航運合組的2M聯盟也是美東線船隻取消彎靠台灣，造成台灣市場美東線艙位特別緊張，有船公司買艙費拉高五成，不過業界估計超高的買艙費應屬於短期現象，後續有待觀察。

目前台灣出現的跳港現象，主要在於台灣的貨量不到大陸的十分之一，且多數航線運價低於大陸市場5％到10％，只是取消彎靠台灣的船隻如果持續增多，台灣市場的運價就會高於鄰近國家，不利我國出口。