再爆新足跡？蘆竹寶雅證實12日消毒停業

北部醫院醫師與護理理師女友確診新冠肺炎後，讓外界非常關心兩人在1月5日起可傳染期間的足跡，而昨日桃園蘆竹的寶雅大竹大新店因消毒而暫停營業，今公關證實是收到桃園市衛生局通知，才依規定自主停業一天並徹底消毒，今天已恢復營業。

2例本土確診個案的足跡為何？指揮中心昨天（12日）僅公布確診醫師1月8至9日去過桃園國際路上的星巴克、大江購物中心和振宇五金行，但大江購物中心昨晚又說是醫師記錯日期，其他什麼都沒說，然而昨天卻有多家大型賣場當天緊急停業、消毒，像是IKEA桃園店、台茂購物中心、全聯福利中心蘆竹大竹店，讓網友霧裡看花，今又爆出桃園蘆竹的寶雅大竹大新店昨日也停業消毒。

寶雅總公司回應，昨日上午就接獲桃園衛生局通知，因此昨日並無營業，門市實施全面消毒作業，今日上午正常營業。

此外，今天桃園市長鄭文燦在防疫會議證實，雖然男醫師去大江購物中心是誤報，但女護理師確實有赴大江購物中心逛街，消毒並沒有錯。強調只要個案去過的地方，就算時間隔很遠，感染風險低，還是會通知營業場所消毒，桃園衛生局長王文彥也指出，目前消毒沒有一個是冤枉的。

（中時新聞網 莊楚雯 、 楊雅婷）