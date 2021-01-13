台灣貨櫃沒賺頭 出現跳港現象

貨櫃船運市場碼頭壅塞與缺櫃問題持續惡化，極端運價也陸續出現，台灣工具機暨零組件公會12日指控運往土耳其的貨櫃從7千美元漲到3.5萬美元，對此陽明海運與攬貨業者都表示沒有這個價，可能是貨載超大或目的地特殊。攬貨業者警告，因為台灣市場運價低於中國大陸，已有部分航班跳過台灣，出現所謂的跳港現象。

陽明海運與上市櫃攬貨業者指出，目前台灣運往歐洲的貨櫃，除了英國，每大箱（40呎櫃）運價都還在1萬元美元以內；至於運往英國貨載，台灣地區收費在1.2到1.3萬美元之間，大陸地區則在1.6萬美元以上。

對傳言運土耳其貨櫃出現3.5萬美元天價，陽明認為應該是特殊貨載，尤其是工具機容易有超長、超高或超寬貨，必須放在甲板貨的最上層，而且可能占用到前後左右的櫃位，過去貨少的時候可以不計較，現在就不同了。另外目的地如果不是主要彎靠港口，而是要運到內陸，價格就會不一樣，當然也有可能是攬貨公司漫天要價。至於工具機公會呼籲國營航運優先留艙位給台灣業者，陽明表示已儘量多留艙位給本國企業。

國內上市櫃攬貨公司則指出，要求國航多留艙位給台灣實際操作有一定困難度，因為其在亞洲各國都有收貨，也都有長期客戶，不可能將多數艙位都留給台灣。攬貨業也指出，船公司對貨櫃回運困難的貨載都已放棄承運，美國除了芝加哥、達拉斯等少數內陸城市，其他城市都已停止收貨，主要是貨櫃一進去要很長時間才出得來，在缺櫃嚴重情況下，必須全力設法提高貨櫃周轉率。

另因為台灣運價沒大陸市場高，目前已有大型船公司減少提供給台灣市場的艙位，另因碼頭擁擠且作業速度減慢，船期延誤狀況嚴重，為了趕回船期，就會取消彎靠部分港口，出現所謂跳港現象，陽明所屬THEA聯盟近期就有船班取消彎靠台灣；至於跳哪些港是經過投票，貨少、運價較低的港優先被跳過。