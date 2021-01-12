卓永財掛保證 上銀一定賺贏去年

上銀集團總裁卓永財表示，上銀集團旗下上銀及大銀微系統至4、5月訂單滿載，晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，農曆過年產線將安排員工輪流加班，今年營收、獲利一定比去年好。此外因應運費上漲，不排除二度調漲報價。

去年新台幣匯率持續升值，大半工具機業者獲利被匯損吃掉，卓永財透露，上銀透過匯率風險管理，去年不僅沒有匯損，甚至有匯兌收益。上銀2020年合併營收212.62億、年增5.12％，大銀2020年合併營收24.52億、年增20.12％，都是歷年營收次高。

卓永財12日出席台灣工具機暨零組件公會年度展望記者會表示，上銀剛完成日本豐田旗下廣州豐田汽車廠第四條焊接自動化產線，協助四家系統商進行系統整合，並洽談第五條產線訂單。

他指出，上銀及布局電動車領域，未來電動車剎車及轉向系統伺服控制改用滾珠螺桿，上銀扮演二階供應商，初期50萬套。

卓永財表示，最近接單很好，上銀及大銀4、5月元件訂單滿載，晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，其中上銀的迴轉工作平台已打入日本前三大工具機廠之一。

因應訂單爆滿，上銀今年將擴大國內外投資，在雲科三期、嘉義大埔美二期建新廠，至於去年底辦理現增募集資金主要用在台中購地建新廠。

國外方面，義大利新廠近期將發包，預計2022年完工；日本神戶廠房規劃今年發包，2022年部分啟用，2023年初全面完工啟用；不含台中購地金額，今年資本支出約30～40億元。大陸蘇州二期新廠預計6、7月啟用，生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，上銀開發的醫療機器人則計畫與大陸合作夥伴搶攻市場。