工具機今年產值、出口 看增2成

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲12日表示，公會進行景氣調查，零組件業多半認為2021年第二季景氣將明顯回升，整機廠認為第三季回穩較明顯，預估2021年台灣工具機產業產值、出口值至少年成長15％，有機會上看20％。

許文憲也呼籲，政府推動離岸風電、綠能及半導體週邊等產業都會用到大型工具機，希望多採用國產工具機設備；另最近海運價格飆漲，運往土耳其貨櫃從7,000美元飆漲至35,000美元，請求政府敦促國營海運公司優先承載台灣運貨，解決眼前一櫃難求問題。

工具機公會12日舉辦2021工具機年度展望記者會，由現任理事長許文憲領軍，名譽理事長上銀集團總裁卓永財、名譽理事長東台集團董事長嚴瑞雄，及百德機械董事長謝瑞木、靄崴科技董事長陳金柏兩位副理事長都受邀出席。業者一致認為，2021年台灣工具機產業景氣審慎樂觀；不過嚴瑞雄表示，依日本工具機業看全球景氣推估，要到2024年，全球工具機產業產值才會回到2018年945億美元水準。

許文憲指出，台灣工具機業2020年前三季受美中貿易戰及疫情影響，接單很不理想，至11、12月許多工具機整機及零組件業陸續接獲大陸鐵道運輸業、歐洲汽車業下單購買工具機，接單比第三季增加5％～8％，將反映在2021年首季出貨量。統計2020年工具機出口值21.54億美元、產值30.2億美元，由於比較基期低，他預估2021年工具機出口值及產值至少年成長15％，運費等問題若獲解決，有機會成長20％。

許文憲指出，大陸是台灣工具機外銷最大市場，2020年衰退16％，但大陸刺激內需及經濟持續成長，預估今年外銷大陸可成長23％。另美國是台灣工具機第二大出口市場，2020年減幅達33％，2021年美國推動製造業回流及3C需求增長，預估年成長18％；土耳其是去年台灣工具機出口少數成長的市場、年增82％，預估2021年成長54％；此外近期多家業者陸續接獲俄羅斯航空業訂單，2021年外銷俄羅斯預估年成長15％。