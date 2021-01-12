散裝船運市場 淡季旺到翻

散裝船運市場今年牛市開局，元月4日到12日，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）自1,374點漲到1,849點，漲幅達34.57％；海岬型船日租短短八個工作天自16,656美元漲到26,421美元，漲幅高達58.63％，運價加高9,765美元，高出成本價約1.14萬美元；另巴拿馬型船也自12,272美元漲到14,803美元，上漲20.62％，散裝船運市場罕見出現淡季超旺現象。

散裝船運業者分析，過去散裝船運市場在聖誕節前就開始進入淡季，今年因為去年第四季旺季不旺，有延遲上漲的現象，加上美國新任總統拜登將加強基礎建設、日本有76兆日圓的建設計畫、大陸中糧將向美國購買一千萬噸黃豆、中歐投資協定簽署等利多，且市場船噸供給明顯低於需求，運價從去年12月21日就開始上漲，當時BDI僅1,323點。

業者指出，今年不論是鐵礦砂、煤炭、黃豆與其他穀物，需求都是看增，目前海岬型船期貨價是近10年1月最好的價格，11日成交價18,408美元，且合約市場出現大量成交現象，第一季即使有農曆年與巴西雨季、澳洲颶風等不利因素，期貨日租仍逾1.8萬美元。

英國知名研究單位克拉森估計2021年散裝船運市場需求增4.4％，供給僅增加1.3％，業界認為，只要不出現大型天災等特別的意外因素，今年將會是相當好的一年。

因應市場變化，擁有最大船隊，船隻高達136艘的慧洋海運，今年有6艘新船交船，公司表示採取惜租策略，計畫將船隻先放在現貨市場，等市場行情更好時再找合適對象簽署長約，另公司全年有約50艘船換約，有部分會在毛利率達45％的情況下鎖住長約，其餘會放在現貨市場或簽署半年到一年的航約。

裕民有海岬型船約有七成在現貨市場，公司指出，運價攀高時，會考慮像2007年那樣將長約比例拉高到五成以上；此外逾八成在現貨市場的巴拿馬型船也是一樣，會努力拉高獲利。

中國航運清一色是海岬型船共10艘，公司原則上採取長約策略，每季約有兩艘換約，達到分散風險，如果換約時間到時市場運價確實偏低，會考慮在現貨市場先做一航次，等候運價回升。

我運價低於大陸 台灣貨櫃沒賺頭 出現跳港現象

貨櫃船運市場碼頭壅塞與缺櫃問題持續惡化，極端運價也陸續出現，台灣工具機暨零組件公會12日指控運往土耳其的貨櫃從7千美元漲到3.5萬美元，對此陽明海運與攬貨業者都表示沒有這個價，可能是貨載超大或目的地特殊。攬貨業者警告，因為台灣市場運價低於中國大陸，已有部分航班跳過台灣，出現所謂的跳港現象。

陽明海運與上市櫃攬貨業者指出，目前台灣運往歐洲的貨櫃，除了英國，每大箱（40呎櫃）運價都還在1萬元美元以內；至於運往英國貨載，台灣地區收費在1.2到1.3萬美元之間，大陸地區則在1.6萬美元以上。

對傳言運土耳其貨櫃出現3.5萬美元天價，陽明認為應該是特殊貨載，尤其是工具機容易有超長、超高或超寬貨，必須放在甲板貨的最上層，而且可能占用到前後左右的櫃位，過去貨少的時候可以不計較，現在就不同了。另外目的地如果不是主要彎靠港口，而是要運到內陸，價格就會不一樣，當然也有可能是攬貨公司漫天要價。至於工具機公會呼籲國營航運優先留艙位給台灣業者，陽明表示已儘量多留艙位給本國企業。

國內上市櫃攬貨公司則指出，要求國航多留艙位給台灣實際操作有一定困難度，因為其在亞洲各國都有收貨，也都有長期客戶，不可能將多數艙位都留給台灣。攬貨業也指出，船公司對貨櫃回運困難的貨載都已放棄承運，美國除了芝加哥、達拉斯等少數內陸城市，其他城市都已停止收貨，主要是貨櫃一進去要很長時間才出得來，在缺櫃嚴重情況下，必須全力設法提高貨櫃周轉率。

另因為台灣運價沒大陸市場高，目前已有大型船公司減少提供給台灣市場的艙位，另因碼頭擁擠且作業速度減慢，船期延誤狀況嚴重，為了趕回船期，就會取消彎靠部分港口，出現所謂跳港現象，陽明所屬THEA聯盟近期就有船班取消彎靠台灣；至於跳哪些港是經過投票，貨少、運價較低的港優先被跳過。