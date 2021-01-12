上銀、大銀4、5月訂單滿載 農曆年趕工

上銀集團總裁卓永財今（12）日受邀出席台灣工具機暨零組件公會主辦2021年工具機年度展望記者會後受訪表示，上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司4、5月訂單滿載，晶圓機器人及晶圓系統訂單更是爆滿，農曆年假期生產線維持運作。

將會安排生產線員工輪流加班，上銀及大銀兩公司今年營收及獲利一定會比去年好。今年國內外大擴廠，不含在台中購地成本，資本支出至少30億～40億元。

去年熱錢湧入，新台幣兌美元持續升值，讓許多工具機業者大呼吃不消，所有本業獲利幾乎被匯損吃掉。卓永財卻表示，上銀透過匯率風險管理，將資產轉為強勢貨幣，負債變成弱勢貨幣，去年非但沒有匯兌損失，還有匯兌收益。

上銀2020年合併營收攀升至212.62億元，比2019年成長5.12％，創歷年營收次高；大銀微系統2020年合併營收高達24.52億元，比2019年成長20.12％，也改寫歷年營收次高。

卓永財今日受邀出席出席台灣工具機暨零組件公會主辦2021年工具機年度展望記者會表示，企業要不斷轉型升級，上銀剛完成日本豐田汽車集團旗下廣州豐田汽車廠第四條焊接自動化生產線，也協助四家系統商進行系統整合，開始洽談第五條產線訂單。

上銀及大銀兩公司已是全球三大半導體設備商的供應商，也積極布局電動車領域，未來電動車伺服控制要改採用滾珠螺桿及齒條，上銀還為此向德國購入齒條機，預計二月運抵台灣裝機，上銀已成為年產50萬台電動車廠的第二供應商。

卓永財會後受訪表示，上銀集團旗下上銀、大銀及邁萃斯三家公司最近接單很好，上銀及大銀兩公司4、5月元件訂單滿載，上銀晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，其中上銀生產的迴轉工作平台已打入日本前三大工具機廠之一，今年國際性展覽可看到日本工具機五軸機裝置上銀生產的迴轉工作平台。

卓永財表示，上銀因應訂單爆滿，決定今年擴大國內外投資建廠計畫，在台灣雲科三期、嘉義大埔美二期建新廠，去年底辦理現金增資募集資金主要用在台中購地建新廠。

國外方面，義大利新廠近期將發包，預計2022年完工；日本神戶廠房規劃今年將發包，2022年部分產線啟用，2023年初全面完工啟用，大陸蘇州二期新廠預計6、7月啟用，生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，上銀開發的醫療機器人則計畫與大陸合作夥伴，搶攻大陸市場。

卓永財指出，上銀開發的微創手術用機器人不只獲中山大學附設醫院採用，也獲台灣某大知名醫院醫療集團青睞，雙方洽談合作。

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