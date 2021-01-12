儘管中央流行疫情指揮中心還未對外傳北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染做說明，不過包括中壢大江購物中心與IKEA桃園青埔店均於12日公告「今日暫停營業一天」，主要配合年關前衛生消毒作業。

大江購物中心指出，主要是配合年度設備維護及聯合稽查進行年關前衛生消毒作業，而IKEA桃園青埔店則是透過電話留言「今日進行全面消毒，停業一天」，至於是否為疫調足跡之一則有待下午指揮中心說明。

（工商時報 李麗滿）

傳確診者趴趴走 民心惶惶

11日晚間傳出北部某醫院有確診患者入住，院內疑防護不良有感染發生，又傳出疑似感染者曾到訪大江購物中心、IKEA桃園店及台茂購物中心，3業者緊急宣布暫停營業一天，造成不少民眾恐慌。

北部某醫院昨（11）日傳出疑似感染防控不當，爆發院內感染，除了不收病患，甚至驚傳醫生染疫。不只大江購物中心今宣布暫停營業一天，IKIA桃園店今急貼出「消毒作業，暫停營業」公告，已於上午11點提早打烊。

另外，台茂購物中心少早也在官方網站釋出，為配合桃園市衛生局防疫措施，實施館內全面消毒作業而下午2點開始停業的訊息。3賣場大動作宣布暫停營業，引起網友質疑是否與北部醫院案例有關，紛紛留言「怎麼這麼突然」、「太突然了」、「案情不單純，連大江也是」。

對此，大江購物中心表示，為配合年度設備維護及聯合稽查，同時進行年關前衛生消毒作業所以暫停營業一天。對於外傳疑似新冠確診者曾經造訪，大江則表示尚未接獲相關資訊。IKEA桃園店則在官方臉書貼出公告，指因應店內消毒作業所以暫停營業，網友也紛紛留言回應，覺得「案情並不單純」，也表示最近還是不要去人多的地方比較安全。

（中時 呂筱蟬 、 尉遲佩玉 、 楊雅婷）